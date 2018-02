Mit Jagdmesser zugestochen

Offenbach - Vor dem Landgericht Darmstadt hat gestern ein Prozess gegen fünf junge Männer aus Stadt und Kreis Offenbach wegen versuchten Mordes und schweren Raubes begonnen. Von Matthias Dahmer

Dass sich das Geschehen in der Nacht zum 31. März 2017 zu einer blutigen Straftat ausweitete, ist wohl einem unheilvollen Mix aus Zufällen zu verdanken: Die Angeklagten, zwischen 18 und 23 Jahre alt, ohne Job und mehrheitlich aus problematischen Familienverhältnissen stammend, trieb die Aussicht, schnell und einfach an mehrere hundert Euro zu kommen; das zur Tatzeit 35 Jahre alte Opfer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, als er Bekanntschaft mit der Clique machte.

Es beginnt am Bahnhof in Heusenstamm. Dort trifft der 35-jährige O. am Abend des 30. März auf einige der Angeklagten, die dort herumlungern. O. ist betrunken, man kommt ins Gespräch. Schnell erfahren die jungen Männer, dass O. mehrere hundert Euro bei sich hat. Per Handy holen sie weitere Bekannte hinzu, am Ende sind sie zu sechst.

Mehr zum Thema: Polizei nimmt Verdächtigen nach Messerstichen fest O. will mit ihnen weiter trinken, man fährt mit zwei Taxis Richtung Parkplatz Ostbahnhof Offenbach. Ob das weitläufige und nachts verlassene Areal von den Angeklagten bewusst gewählt wurde, um O. auszurauben, bleibt gestern unklar. An einer Tankstelle an der Kreuzung Bieberer Straße/Untere Grenzstraße kaufen sie Alkohol und laufen dann – es ist bereits nach Mitternacht – nach Offenbach-Ost.

Dort erkennen die Angeklagten schnell, dass sie O. das Geld nicht so ohne weiteres gewaltlos abnehmen können – trotz der am Rande der Verhandlung erwähnten drei Promille. Der Hauptangeklagte Janik R. (18) aus Dietzenbach provoziert laut Anklageschrift deshalb einen Streit mit dem Opfer, zusammen mit vier anderen Angeklagten schlägt und tritt er auf O. ein. Plötzlich zückt Janik R. ein Jagdmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge, das er Abend zuvor in Heusenstamm gekauft hat, und sticht mehrfach auf O. ein. Dem blutüberströmten Opfer nehmen die Angeklagten insgesamt 600 Euro und das Handy ab. Anschließend flüchten sie, lassen den lebensgefährlich verletzten O. auf dem Parkplatz liegen. Der schleppt sich mit letzter Kraft zur Straße, wo er von Zeugen gefunden wird. Eine Notoperation rettet ihm das Leben.

Zum Prozessauftakt gestern trennt der Vorsitzende der 2. Strafkammer, Marc Euler, das Verfahren gegen Maximilian M. ab. Der 20-jährige Heusenstammer ist nicht zur Verhandlung erschienen, angeblich sitzt er in Österreich wegen eines anderen Delikts in Untersuchungshaft.

Zur Sache befragt, lassen die übrigen fünf Angeklagten über ihre Verteidiger Erklärungen verlesen. Die ausführlichste kommt vom mutmaßlichen Haupttäter Janik R., der aus der Haft in Handschellen in den Sitzungssaal geführt wurde. Zum Streit mit O. sei es gekommen, weil der ihn mehrfach beleidigt habe. Aus lauter Wut habe er dann O., der zuvor mehrfach betont habe, er habe auch eine Waffe, ins Gesicht geschlagen. „Das mit dem Messer war eine Kurzschlusshandlung. An Geld habe ich dabei nicht gedacht“, beteuert R. Auch habe er das Opfer nur ins Bein gestochen. Zusammen sei die Clique dann nach Frankfurt gefahren und habe das Geld ausgegeben.

Mitangeklagter Marvin K. (18) aus Dietzenbach ist der einzige, der über die verlesene Erklärung hinaus auch Fragen des Gerichts beantwortet. Er ist geständig, was den Vorwurf des schweren Raubs angeht. Hinsichtlich der Bluttat belastet er dagegen Janik R. Es sei geplant gewesen, O. das Geld mit Gewalt wegzunehmen. R. habe ihn zu diesem Zweck provozieren sollen. Dass er plötzlich auf das Opfer eingestochen habe, sei für alle anderen überraschend gewesen, sagt K. in Übereinstimmung mit der Anklageschrift.

Auf diese beziehen sich auch die Verteidiger des Offenbachers Salim A. (19) und des Neu-Isenburgers Nima K. (18). Ihre Mandanten räumten ihre jeweiligen Tatbeiträge ein, sagen die beiden Rechtsanwälte. Yusuf K. (23) aus Offenbach will beim eigentlichen Tatgeschehen gar nicht mehr dabei gewesen sein. Er habe zwar einem der Mitangeklagten sein Klappmesser gegeben, mit dem O, bedroht worden sei, aber zum Parkplatz sei er nicht mehr mitgegangen, lässt er über seinen Verteidiger erklären. Der Prozess wird fortgesetzt.