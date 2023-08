Mieterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Hausverwalter

Von: Veronika Schade

Flut an Schreiben: Isabell Ratzinger plagte sich monatelang damit. © Schade

Sie sei als Mieterin gezielt aus ihrer Wohnung geekelt worden, sagt eine Absolventin der Hochschule für Gestaltung. Sieben Jahre lang lebte sie in einer WG, alles war gut, bis ein neuer Eigentümer die Immobilie übernahm. Nachdem sie sich weigerte, eine erhöhte Staffelmiete zu akzeptieren, folgten belastende Monate voller Auseinandersetzungen mit dem Verwalter. Nun ist sie ausgezogen.

Offenbach - „Sie haben erreicht, was Sie wollten. Hören Sie auf, uns zu terrorisieren!“ Mit diesen Sätzen endet eine E-Mail, die Isabell Ratzinger im Mai dieses Jahres an den Wohnungsverwalter geschickt hat. Sie gibt darin bekannt, dass sie und ihre Mitbewohnerin ausziehen. Vorangegangen war eine Flut an schriftlichen und mündlichen Forderungen, Unstimmigkeiten und Drohungen.

Die freischaffende Künstlerin, die vor einem Jahr ihr Diplom an der Hochschule für Gestaltung (HfG) abgeschlossen hat, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Verwalter ihrer Wohnung: Sie sei als Mieterin gezielt rausgeekelt worden.

Die 27-Jährige berichtet, wie sie 2015 dank einer Anzeige am schwarzen Brett der HfG die Wohnung fand. Ein älterer Vermieter wollte eine Vier-Zimmer-Dachgeschosswohnung an der Austraße an Studenten vermieten. „Sie war zwar baulich in keinem besonders guten Zustand, dafür möbliert, der Preis und die Bedingungen waren fair.“ Ihre Mitbewohner durfte sie selbst aussuchen. Eins der vier Zimmer blieb jedoch wegen eines großen, feuchten Flecks an der Decke unbewohnt, am Ende stand ein weiteres Zimmer leer.

Sieben Jahre lang ging alles gut. Im Herbst 2022 wurde die Immobilie verkauft. Bald darauf stellte sich der neue Verwalter vor. Zweck seines Antrittsbesuchs sei die Unterzeichnung einer Mieterhöhung per Staffelmiete gewesen – zwei mal 20 Prozent. Dabei hätten sie und ihre verbliebene Mitbewohnerin bemerkt, die vorgelegten Zahlen würden nicht stimmen.

„Er stellte dann verwirrende Rechnungen mündlich auf, die in eklatante Höhen abdrifteten, und wollte uns damit demonstrieren, dass wir hier viel zu günstig leben und mit drastischem Anstieg rechnen müssten“, schildert Ratzinger. Schließlich habe er so getan, als käme er aus Mitleid auf den Wert auf dem Papier zurück. Ihre Unterschrift zieht sie am nächsten Tag zurück, wendet sich an den Mieterbund.

Dort bekommt sie Rückendeckung, erfährt, dass eine solche Mieterhöhung nicht zulässig sei. Zwar habe der Verwalter im Gegenzug Modernisierungen versprochen, doch ohne konkrete Pläne vorzulegen. Die Renovierungen, moniert sie, seien nur oberflächlich gewesen.

Es folgt eine belastende Zeit voller Auseinandersetzungen, die sich in Details zergehen – vom Stromverbrauch übers Wäschetrocknen bis hin zu Kosten für einen Router. Der Ton seitens der Hausverwaltung sei rauer geworden, teils persönlich und herablassend, wiederholt wurde mit Anwälten und Klagen gedroht.

Als es darum ging, die verbliebenen beiden Zimmer weiterzuvermieten, habe es geheißen, dass pro Zimmer je zwei „Flüchtlinge und Monteure“ einziehen würden. Das sei, abgesehen vom schlechten Zustand der Räume, von der Belegung her nicht zulässig, erfährt Ratzinger vom Mieterbund. Sie will an der Auswahl ihrer Mitbewohner beteiligt werden.

Das sagt der Mieterbund Offenbach dazu Detlev Dieckhöfer, Vorsitzender des Mieterbunds Offenbach, äußert sich zu dem Fall wie folgt: „Die Mieterinnen waren zuletzt im Mai hier zur Beratung und haben die Probleme mit unserem Anwalt erörtert. Daraufhin kam es zur Korrespondenz mit der Vermietungsfirma, wobei sich diese, zumindest auf dem Papier, kooperativ zeigte. Letztlich wurde von den Mieterinnen eine professionelle Reinigung beauftragt, und nachdem die Damen dann dort ausgezogen sind, schien die Angelegenheit geklärt zu sein. In Wohngemeinschaften sind derartige Probleme nicht selten, hier wird der Druck der Wohnungssuchenden ausgenutzt. Wenn nach einem Auszug gleich wieder 50 neue Interessenten vor der Tür stehen, lässt die Moral der Vermieter mitunter leider nach. Leider kommt es in unserer Beratungspraxis häufiger vor, dass insbesondere unerfahrene Mieter von Vermietern so oder ähnlich behandelt werden.

Von der hier beschriebenen Weise haben wir jedoch zum ersten Mal gehört. Wir empfehlen bei derartigen Problemen dringend, sich rechtzeitig professionell beraten zu lassen und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten. Nur dann können solche Vermieter zur Rechenschaft gezogen werden.“

Anfang Mai der negative Höhepunkt: Als die Mieterinnen nach Hause kommen, finden sie die Wohnung völlig verdreckt vor. Überall Zigarettenkippen, Bierflaschen, ihre Pfannen wurden benutzt und sind voll mit angebranntem Fett, in den Toiletten steht Urin, Haare liegen in der Dusche, es stinkt. Auf dem Boden stehen Teller der jungen Frauen, von denen offensichtlich ein Hund gefüttert wurde. Die Mitbewohnerin hat Asthma und eine Tierhaarallergie, muss in ärztliche Behandlung.

Ratzinger erfährt, die Personen, die das verursacht hätten, seien angebliche neue Mieter – die sich allerdings nicht mehr blicken ließen. Sie erstellt ein detailliertes Protokoll jener Verwüstung, der Anwalt des Mieterbundes kontaktiert daraufhin den Verwalter. „Jederzeit konnte jemand in die Wohnung kommen. Es war entwürdigend“, blickt sie zurück. Für sie ist klar, dahinter steckt der Verwalter.

Für Hausverwalter Thomas Schäfer verhält sich der Fall ganz anders. Die Mieten lägen auch nach beiden Erhöhungen weit unter dem Mietspiegel – abgesehen davon, dass eine Zimmervermietung nicht unter die Regularien des Mietspiegels falle. Die Instandsetzungen am Gebäude seien umfangreich und kostspielig gewesen und nur durch Einverständnisse der Mieter möglich gewesen.

Den beiden Frauen sei die komplette Wohnung zur An- und Untervermietung angeboten worden, doch sie hätten sich nicht darum gekümmert. „Da ein halber Wohnungsleerstand sehr unwirtschaftlich ist und wir dem Investor Rechenschaft ablegen müssen, wurden die freien Zimmer zur Anmietung angeboten.“

Schäfer gibt zu, die Reinlichkeit auf den Bildern der „angeblichen Verwüstung“ sei nicht die beste, aber letztlich sei unklar, wer dies verursacht habe. „In nahezu jeder Junggesellenwohnung wird im Stehen gepinkelt, nach dem Kochen nicht direkt abgespült.“ Dass ein Mitbewohner Hundebesuch erhalte, könne er als Verwalter nicht ahnen oder vermeiden, zumal nie mitgeteilt worden sei, dass eine der Mieterinnen eine Allergie habe.

Immer wieder habe er das Gespräch mit Ratzinger gesucht, habe versucht, ihr entgegenzukommen und Lösungen zu finden. Man habe sich schließlich auf eine niedrigere Miete geeinigt, im Gegenzug sei die Übernahme des Stromvertrags zugesagt worden. „Die Zustimmungserklärung wurde neu aufgesetzt, jedoch nie an uns zurückgesandt.“ Mehrfach sei sich nicht an Absprachen gehalten worden, was eine geschäftliche Beziehung zwischen Verwalter und Mieter unmöglich gemacht habe.

Isabell Ratzinger und ihre Mitbewohnerin sind im Juli ausgezogen.

