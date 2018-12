Ausbau der Bildungsinfrastruktur ist "ein Kraftakt"

Offenbach - Grundlegende Bedingungen für Bildung in Offenbach kenntlich machen, Bildungsergebnisse und Entwicklungen darstellen und vertiefende Analysen liefern – das sind Aufgaben des Erziehungs- und Bildungsberichts Offenbach (EBO). Von Jan Schuba

Gestern wurde das aktuelle Werk vorgestellt. Die jüngste Ausgabe des erstmals 2005 erschienenen „Erziehungs- und Bildungsberichts Offenbach, kurz „EBO“, sei so umfassend wie noch nie, heißt es gestern bei Vorstellung des Werks, das Kai Seibel und Beatrice Ploch von der Fachstelle Bildungskoordinierung und Beratung, der stellvertretende Jugendamtsleiter Roberto Priore und Stefan Heinzmann aus der Jugendhilfeplanung präsentierten.

So geht es unter anderem um die Verweildauer im Kindergarten, um Ganztagsangebote an Grundschulen oder auch ums Schulschwänzen. Schwerpunktthema sind „Jugendliche in der Sekundarstufe I, am Übergang Schule/ Beruf und außerhalb des Bildungs- und Ausbildungssystems“.

Die Datenflut kann indes nicht darüber hinwegtäuschen: Mit dem Tempo des Bevölkerungswachstums der vergangenen Jahre konnte der Ausbau der Bildungsinfrastruktur nicht Schritt halten: Seit 2014 ist die Einwohnerzahl Offenbachs um 5,2 Prozent angestiegen, bei den unter Sechsjährigen gar um 6,6 Prozent und in der für die schulische Bildung wichtigen Altersgruppe der Sechs- bis 17-Jährigen um 5,1 Prozent. Überdurchschnittlich gewachsen ist zudem mit 8,3 Prozent die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen.

„Wir müssen neue Einrichtungen schaffen, bestehende sanieren oder ganztagsfähig ausbauen“, sagt Bildungsdezernent Paul-Gerhard Weiß, „das ist ein Kraftakt für eine finanzschwache Kommune wie Offenbach.“ Die quantitativen Herausforderungen für die Bildungslandschaft gehen einher mit qualitativen: In der Altersgruppe der bis 18-Jährigen haben fast 80 Prozent einen Migrationshintergrund. Zehn Prozent dieses Anteils sind erst zwischen 2015 und 2017 nach Offenbach gekommen, bei den unter Dreijährigen sogar 19 Prozent. „Aus diesem Grund investieren wir in die frühkindliche Sprachbildung in den Kitas und engagieren uns im schulischen Ganztag, zum Beispiel mit dem Ganztagsklassenprojekt an Grundschulen“, schildert Jugenddezernentin Sabine Groß.

Ersetzt digitales Lernen den Hörsaal? Zur Fotostrecke

Ein weiteres Thema des EBO ist die Armutsgefährdung: Zwischen Bildungschancen, sozialem Hintergrund und familiären Einkommensverhältnissen, aus denen Kinder und Jugendliche kommen, besteht ein Zusammenhang. Häufig können Eltern Beiträge für Einrichtungen wie Krippe, Kita und Hort nicht aufbringen, 2017 wurden rund 41 Prozent der Beiträge voll von der Stadt bezuschusst. Bei der alleinigen Betrachtung der Hortbetreuung liegt der Anteil der Vollbezuschussung bei 53 Prozent.

2700 Eltern wurden im Sommer zum Betreuungsbedarf ihrer Kinder zu Beginn der Grundschulzeit befragt: 64 Prozent benötigen eine Betreuung, rund zwei Drittel aufgrund von Berufstätigkeit, 18 Prozent, weil sie alleinerziehend sind. Ein Drittel der Eltern, die Betreuungsbedarfe anmelden, benötigt diesen bis höchstens 15.30 Uhr, ein weiteres Drittel bis 16 Uhr, das restliche Drittel bis 17 Uhr. 85 Prozent wünschen die Betreuung an fünf Tagen. Der Bedarf nach ganztägiger Betreuung wird in den kommenden Jahren zunehmen.

Zu den Schulabschlüssen liefert der Bericht unter anderem folgende Zahlen: Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben 1086 Schüler die allgemeinbildenden Schulen verlassen: 32 Prozent erreichten das Abitur, 35,2 Prozent den Realschulabschluss und 25,2 Prozent den Hauptschulabschluss. 7,6 Prozent haben keinen Abschluss. Im interkommunalen Vergleich liegen die Quoten der Absolventen ohne Abschluss für Offenbach, Wiesbaden und Kassel fast gleichauf. Die Quote der Hauptschulabschlüsse liegt mit 25,2 Prozent in Offenbach jedoch erheblich höher als in anderen hessischen Großstädten.

Der vollständige EBO 2018 kann unter www.offenbach.de/bildungsdaten heruntergeladen werden.