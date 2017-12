Ausbildungswerkstatt kümmert sich um benachteiligte Jugendliche

Offenbach - Benachteiligten Jugendlichen gibt Ronald Kromm in seiner Ausbildungswerkstatt für elektrotechnische Berufe eine Chance, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen – und das seit mittlerweile zehn Jahren. Von Harald H. Richter

„Man freut sich doch auch, wenn ein ehrgeiziger junger Mensch einen wichtigen Etappenschritt getan hat, um etwas aus seinem Leben zu machen“, sagt Ronald Kromm, und in seiner Stimme schwingt ein bisschen Stolz mit. Bei der diesjährigen Bestenehrung der Industrie- und Handelskammer ist es sein Schützling Christopher Burkholz gewesen, der besondere Erwähnung erfuhr. Der 20-Jährige schloss die Ausbildung zum Industrieelektriker für Betriebstechnik als erfolgreichster Prüfungsabsolvent auf Landesebene ab. Burkholz‘ Zeit in der außerbetrieblichen Ausbildungswerkstatt für Elektroberufe auf dem Buchhügel ist zwar nun zu Ende, aber der Kontakt besteht fort.

Seit 2007 betreibt Werkstattleiter Kromm im einstigen Mylflam-Gebäude an der Fichtestraße die anerkannte Ausbildungsstätte und gibt dort jungen Menschen eine Chance, sich binnen zwei Jahren zu Fachkräften zu entwickeln. Aktuell sind es acht Heranwachsende bis zum 25. Lebensjahr. Außerdem macht er Jugendliche, die in der Mehrzahl aus problematischen Verhältnissen kommen, fit für eine Lehre. Das geschieht in enger Abstimmung mit dem Jobcenter Mainarbeit durch einen einjährigen Vorbereitungslehrgang. Auf diesem Weg wird den Hartz IV-Empfängern eine Einstiegsmöglichkeit geschaffen. Teil dieser Maßnahme sind derzeit ebenfalls acht junge Männer.

Umfangreiche Netzwerktätigkeit sorgt dafür, dass weitere Partner im Boot sitzen. „Momentan haben wir zum Beispiel zwei Praktikanten aus dem Gelben Haus bei uns“, berichtet der 64-jährige Elektromeister. Auch zum Verein für technische Berufsausbildung Offenbach, ehemals GOAB, bestehen enge Verbindungen.

Viele der Jugendlichenin Kromms Ausbildungswerkstatt stehen nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens. Oftmals fehlen ihnen Schlüsselqualifikationen, die notwendig sind, um am Arbeitsmarkt eine Chance zu bekommen. Neben berufsspezifischem Wissen spielen soziale Kompetenzen eine Rolle. Das sind Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, aber auch Teamfähigkeit und Eigenverantwortung.

Spätestens jetzt greift Nora Hauschild in die Betreuungskette ein. Die ausgebildete Psychologin ist an zwei Werktagen der Woche im Haus und wird unterschiedlich begleitend tätig. Mitunter wird da auch zu unkonventionellen Mitteln gegriffen. Sportliche Aktivitäten und Erlebnispädagogik gehören dazu. Seit Kurzem kommt zusätzlich ein Life-Kinetik-Trainer ins Haus, um mit den jungen Männern eine Art Gehirn- und Bewegungstraining zu betreiben.

Kromm vollendet 2018 sein 65. Lebensjahr und denkt an Ruhestand. Die Werkstatt freilich soll fortbestehen. Darum streckt er bereits die Fühler aus, um einen Nachfolger zu finden. Einen Anwärter hat er bereits in den Blick genommen, rückt aber noch nicht damit heraus, um wen es sich handelt. Möglich, dass es einer seiner früheren Schützlinge ist, der das Zeug dazu hätte.