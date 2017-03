Einblick in das kreative Leben Offenbachs

Offenbach - Offenbachs Kreativszene versteckt sich in Hinterhöfen, Ateliers und Privatwohnungen. Alle zwei Jahre geben die „Kunstansichten“ einen Einblick. Die 15. Ausgabe des Parcours startet am 21. April. Von Lisa Berins

Vieles im Leben ist Ansichtssache: Politik, Meinungen, sogar Fakten, Kunst natürlich. Und meist öffnet ein anderer Blickwinkel ganz neue Horizonte. Das Aufklappen des Faltplans für die 15. „Kunstansichten“ ist so ein Moment: Mehr als 60 Kunstorte soll es in der Stadt geben – die mehr oder weniger unauffällig existieren; in Hinterhöfen, alten Industriebauten oder Bürogebäuden. Viele von ihnen gibt es seit Jahrzehnten, einige sind ganz neu – und zum ersten Mal bei den „Kunstansichten“ dabei.

Wie zum Beispiel das „Upper City Center“ (UCC) am Marktplatz. Der Eingang ist ein wenig versteckt, direkt neben einem Asia-Imbiss, die Klingel funktioniert nicht. Ulrike Markus führt in ihr Atelier in der Gewerbeimmobilie, die derzeit als Kreativstandort zwischengenutzt wird. In dem kleinen Raum im vierten Stock stapelt sich die Arbeit: Die Studentin der Bildhauerei an der Hochschule für Gestaltung (HfG) ist dabei, mit einem Skalpell hunderte Ritze in weißes Steinpapier zu schneiden. Die Papierstreifen sollen zu den „Kunstansichten“ zu einer raumgreifenden Installation werden: Eine „weiße Lawine“ stellt sich Ulrike Markus vor.

Neben dem UCC gibt es bei der 15. Ausgabe der „Kunstansichten“ weitere Entdeckungen: Erstmals sind die Kressmann-Halle (Hafenallee 14), das Hafengartenbüro im alten Hafen, die ehemalige Wäscherei Dornbusch (Birkenlohrstraße 1-3), die Station Galerie (Gustav-Adolf-Straße 2) und der Hasenbachhof (Goethestraße 21) dabei.

+ Lebt mit und zwischen Kunst: Mikhail Karminsky © Peukert „Wir wollten den Inner Circle ein bisschen aufbrechen und neue Gesichter zeigen“, sagt David Maier, Projektleiter der „Kunstansichten“. Er selbst ist erst vor einem halben Jahr nach Offenbach gekommen. „Mir ist der Enthusiasmus der Kunstszene entgegengeschlagen“, sagt er. Dass die Stadt ein „wachsender Kulturstandort“ sei, darin sind sich die Veranstalter bei der gestrigen Pressekonferenz einig. Mit einem Budget von 20 000 Euro sind die „Kunstansichten“ vielleicht nicht übermäßig üppig ausgestattet, aber immerhin stellt die finanziell gebeutelte Stadt einen festen Betrag für das biennal stattfindende Event bereit. „Wir erhoffen uns eine wesentlich stärkere Wahrnehmung der Stadt“, erklärt Maier. „Die ,Kunstansichten’ sind einmalig im Rhein-Main-Gebiet.“

Neben den neuen Gesichtern sind bei der 15. Ausgabe auch alte Bekannte mit von der Partie. Wie zum Beispiel der russische Sammler Mikhail Karminsky, der seine privaten Räume nach einer mehrjährigen „Pause“ wieder öffnet (Berliner Straße 223). An den Wänden hängen, dicht an dicht, groß- und kleinformatig, zwischen Ledercouch und Perserteppich, Werke russischer Nonkonformisten. Karminsky führt gern durch seine Sammlung und beantwortet mit Freude die neugierigen Fragen der Besucher.

+ Neu dabei: das „UCC“ © Peukert Eine Ausstellung im Klingspor-Museum verspricht ein weiteres Highlight zu werden: Das junge Kuratorenduo Maria Anisimowa und Sven Prothmann zeigt dort unter dem Titel „Mouthing things not words“ eine Schau mit Werken von fünf in Offenbach lebenden Künstlern.

Um an drei Tagen möglichst viele Kunstorte abzuklappern, empfiehlt sich neben dem „Kunstansichten“-Faltplan ein Fahrrad – und für die Auswahl der Orte das Augen-zu-und-Finger-drauf-Prinzip. Und mit etwas Glück wartet da eine Überraschung, im Verborgenen.

„Kunstansichten“, Freitag, 21. April, 19.30-22 Uhr, 22. April, 16-22 Uhr, 23. April, 13-19 Uhr, weitere Infos unter www.kunstansichten.info