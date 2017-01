Räuber schlagen und treten auf 34-Jährigen ein

Überfall am Neujahrsmorgen

Offenbach - Am Neujahrsmorgen wird ein 34-Jähriger in der Schreberstraße von zwei Männern attackiert. Die Räuber haben es auf seine Geldbörse abgesehen.

Auf seinem Weg in Richtung Hauptbahnhof wurde ein 34-jähriger Mann am Neujahrsmorgen, 3.55 Uhr, in der Schreberstraße in Offenbach, überfallen. Zwei Männer schlugen und traten auf ihn ein und raubten dem am Boden liegenden Mann seine Geldbörse. Beide Täter sollen schwarze Jacken mit Kapuzen getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Meldungen an die Kriminalpolizei Offenbach, 069/8098-3118. (vs)

