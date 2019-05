Von Aussichtshügel bis Zarenlinde: Rekonstruierte historische Wege im Schlosspark eingeweiht

Was lange währt, wird endlich gut: Neun Jahre nach Beschluss der Maßnahme sind im Rumpenheimer Schlosspark nun die rekonstruierten historischen Wege zu Aussichtshügel und Zarenlinde eingeweiht worden.

Offenbach – Vier Monate dauerten die Bauarbeiten für die Umgestaltung des Parks. Unter Federführung des Frankfurter Landschaftsarchitekturbüros Grün³ wichen Wildwuchs und Dickicht, entstanden wieder die ursprünglichen Blickbeziehungen und fanden Info-Tafeln ihren Platz am Wegesrand.

„Wie das in der Politik so ist: Manchmal muss um die Ziele gerungen werden“, erklärt Baudezernent Paul-Gerhard Weiß den langen Zeitraum zwischen Idee und Umsetzung. „Hier kommen Denkmal- und Landschaftsschutz zusammen, da müssen manchmal Kompromisse gemacht werden.“ Dann sei noch die Tatsache zu nennen, dass das Bauamt immer sehr stark ausgelastet sei und es einfach ein paar andere Prioritäten gegeben habe„Das bedeutet aber nicht, dass das Projekt nicht wichtig ist. Der Rumpenheimer Schlosspark gehört zu unseren bedeutendsten Gartendenkmälern.“

Jetzt sieht die Anlage auch wieder mehr danach aus. Die insgesamt 320 Meter historischer Wegführung erstrahlen seit dieser Woche in neuem Glanz. Rund 210 000 Euro hat die Umgestaltung gekostet. Das Landesamt für Denkmalpflege stellte für das Projekt Fördermittel zur Verfügung. „Man muss aber dazu sagen: Wir sind sonst andere Prozentzahlen gewohnt – das war eher eine homöopathische Dosis“, fügt Weiß schmunzelnd an.

+ Landschaftsarchitekt Albrecht Schaal erläutert Geschichte und Funktion des ehemaligen „Schweizerhauses“. © mei

Bruno Persichilli von der Bürgerinitiative Rumpenheim (BIR) hat mit seinen Mitstreitern jahrelang für das Projekt gekämpft und sich immer wieder damit an die Stadt gewandt. Über das Resultat ist er hocherfreut. „Mir gefällt, dass nicht nur Dickicht weggenommen wurde, sondern auch etwas Neues gepflanzt wurde. Unter anderem abertausende Stauden.“ Wunschlos glücklich ist die BIR allerdings noch nicht . „Unser Wunsch an die Stadt ist, dass, was jetzt geschaffen wurde, durch Pflege auch erhalten bleibt.“

Der projektverantwortliche Landschaftsarchitekt Albrecht Schaal bietet Interessierten anlässlich der Einweihung der Wege eine Führung an. Besonders beeindruckt reagieren die Besucher auf die Zarenlinde im südöstlichen Teil des Parks, zu der nun ein breiter, heller Weg führt. Zuvor war sie nicht erschlossen, nahezu versteckt. Die Linde soll 1844 von Zar Nikolaus I bei einem Besuch anlässlich der Schwangerschaft seiner Lieblingstochter Alexandra gepflanzt worden sein, die 1844 Landgraf Friedrich Wilhelm von Hessen-Rumpenheim geheiratet hatte. „Wir haben beim Ausheben des Weges Sandsteine gefunden, die wir einfach nicht richtig zuordnen konnten“, berichtet Schaal. „Wir haben aber gemerkt, dass sie alle ungefähr gleich groß sind“, fügt Grün³-Mitarbeiterin Barbara Vogt an. „Man hat früher gerne in Landschaftsparks mit solchen Steinsetzungen gearbeitet, um einen zusätzlichen Eindruck der Ländlichkeit zu schaffen, quasi den Eindruck zu erwecken, dass da eine Art Felsanlage ist.“ Jetzt säumen die Fundsteine den Wegesrand auf Höhe der Linde.

Wer den Weg zur Zarenlinde geht, kommt nun auch an dem Fundament eines einstigen Häuschens vorbei. Die neue Info-Tafel daneben weist es als das „Schweizerhaus“ aus, das wahrscheinlich 1858 mit der Erweiterung des Schlossparks entstand. „Diese Mauern waren fast nicht mehr zu sehen“, so Schaal. „Die haben wir herausgearbeitet und freigestellt.“ Die kleine Gärtnerhütte diente damals wohl als Ruheplatz, womöglich auch als Spielhaus. „Die Sicht vom Weg auf das Gärtnerhaus haben wir mit zwei schönen Lärchen bepflanzt.“

Von Marian Meidel