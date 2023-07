Ausstellung im Offenbacher Fahrradparkhaus

Teilen

Heiner Blum im künftigen Offenbacher Fahrradparkhaus in der Berliner Straße. Blum kuratiert die „Wallshow“ gemeinsam mit Robert Kaltenhäuser und Jan Lotter. © Arnold

Wer sich Gemälde anschauen möchte, der geht normalerweise in ein Museum oder die Galerie und nicht in eine Tiefgarage. Doch neben dem Eingang des künftigen Fahrradparkhauses in der Offenbacher Innenstadt (ehemaliges Toys’R’Us-Gebäude) hat der italienische Künstler Collettivo FX die Stadt in einem Wandgemälde eingefangen.

Offenbach - Allerdings: Der Main, das Rathaus, alles ist irgendwie an der falschen Stelle positioniert. Dazu kommen Ergänzungen zum Stadtbild, wie ein Frauenfußball-Stadion. Das Bild zeigt Offenbach, nicht wie es ist, sondern wie Rudolf-Koch-Schülerinnen es dem Künstler beschrieben haben. Das was sie gut finden. Und das, was ihrer Meinung nach fehlt.

Weitere Werke aus den Disziplinen Graffiti und Bildende Kunst sind für die Ausstellung „Wallshow“ im Parkhaus entstanden. Gut 20 internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler, die sich mit modernen Wandmalereien auseinandersetzen, haben die Wandflächen gestaltet. Heiner Blum ist als Professor für Experimentelle Raumkonzepte an der Hochschule für Gestaltung Mitkurator der „Wallshow“ und Initiator des Diamant-Museums für Urbane Kultur. Im Interview spricht er über das ungewöhnliche Projekt.

Herr Blum, Graffiti erwartet man auf der Straße, Bildende Kunst in einer Galerie. Passt das zusammen?

Interessant ist, dass es diese Mischung normalerweise nicht gibt. Graffiti, Straßenkunst und Bildende Kunst werden in komplett verschiedenen Räumen verhandelt, haben aber eigentlich sehr große Schnittmengen. Deswegen zeigen wir es in einem Kontext.

Für viele Menschen ist Graffiti an Parkhauswänden eher ein Ärgernis als Kunst. Hier wird genau das ausgestellt...

Was dabei ganz besonders interessant ist, ist der Begriff des Vandalismus, der zuerst einmal Leute verschreckt und irritiert. Einer der Trends, wenn nicht überhaupt der Trend in der Bildenden Kunst ist der sogenannte Post-Vandalism.

Worum geht es dabei?

Es geht um die Wahrnehmung der Straße oder die Wahrnehmung von urbanen Eindrücken, die dann zu künstlerischen Produkten transformiert werden. Das heißt: Es geht nicht darum Graffiti auf Leinwand zu machen, sondern sich einfach von der Stadt inspirieren zu lassen oder so etwas wie Sprühdosen zu nehmen und dann etwas ganz anderes damit zu machen. Es gibt einen Begriff, der hier nicht vorkommt, das ist Street-Art.

Können Sie das bitte kurz erklären...

Street-Art ist normalerweise eher Kitsch. Es gibt immer Leute die sich melden und sagen es gibt schöne und nicht so schöne Graffiti und wir finden die schönen besser, die könnten Kunst sein, aber darum geht es überhaupt nicht. Wir begreifen die Wandmalerei als die älteste künstlerische Disziplin. Ein Beispiel ist die Wandmalerei in der Chauvet-Höhle, wo Leute vor 40 000 Jahren fantastische Arbeiten gemacht und dabei auch niemanden nach Erlaubnis gefragt haben. In dieser Tradition sehen wir das hier. Es geht nicht um hübsche Wandbemalungen, sondern darum, den spannendsten Leute der Szene, Raum zur künstlerischen Forschung zu geben. Es kann schon sein, dass man von ihren Arbeiten erst mal irritiert ist oder sie nicht so schön findet.

Wie lief die Arbeit mit den verschiedenen Künstlern?

Das sind normalerweise Leute, die oft nur ein paar Minuten oder ganz wenige Stunden für ihre Arbeit haben, dann müssen sie wegrennen. Alle waren sehr erfreut als wir ihnen gesagt haben, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben.

Wie lange hat es gedauert die Wandbilder fertig zu stellen?

Im Grunde genommen haben wir alles in einer Woche gemacht. Viele waren überfordert, weil es viel zu viel Zeit war. Das kennen die gar nicht. Den kompletten Eingangsbereich hat Anders Reventlov aus Dänemark in zwei Tagen gemacht, einer der solche Flächen aus dem Handgelenk in einem Flow bewältigen kann. Ich weiß gar nicht, wie das geht...

Haben alle Künstler Erfahrung mit Straßenmalkunst und Graffiti?

Wir zeigen hier absolute Legenden wie Delta aus Amsterdam oder die berüchtigten Moses & Taps. Wir haben aber auch teilweise Leute angesprochen, die gar keine Wandmaler sind, weil es inhaltlich einfach passte.

Wen zum Beispiel?

Benedikt Rugar aus Berlin ist vor allem berühmter Illustrator im Magazinbereich. Das hier ist erst das zweite Wandbild, das er gemacht hat.

Valerie Sietzy aus Frankfurt hat vor 15 Jahren an der Kaiserleibrücke eine riesige Arbeit mit Reflektoren gemacht. Sie ist inzwischen eigentlich Modedesignerin, aber weil wir ihre Arbeit so feiern, haben wir sie für die Ausstellung praktisch wieder aufgeweckt. Wir haben auch die erste Wandmalerei von Sonja Rychkova, einer sehr gefragten Künstlerin, die bei uns studiert. Sie malt normalerweise nur Öl auf Leinwand und hat hier das erste Mal Öl auf Wand gebracht.

Die Wallshow ist nicht das erste Projekt in der Offenbacher Innenstadt. Im Diamant finden regelmäßig Ausstellungen statt. Ist mit mehr zu rechnen?

Das Diamant schließt am 16. Juli nach unserem Rundgang. Das hier ist quasi schon ein Blick in die Zukunft. Wir werden den Diamant als Logo und Namen, sowie die Idee eines Museums für Urbane Kunst behalten, aber zukünftig an verschiedenen Orten arbeiten. Das hier ist quasi ein erstes Pilotprojekt im zukünftigen Fahrrad-Parkhaus, mit dem wir zeigen, ein Museum kann sich auch unter die Menschen und in die Stadträume einmischen. Ab Herbst soll es weitere Folgeprojekte geben.

Das Gespräch führte Marcel Arnold

Die Ausstellung Die Wallshow ist noch bis Sonntag, 23. Juli, im zukünftigen Fahrradparkhaus der Bebauung „Berliner Höfe“ in der Berliner Straße 43-47 zu sehen. Die Ausstellung ist donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr geöffnet und kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Der Eintritt ist frei.