Fußgänger von Auto erfasst: 26-Jähriger schwer verletzt

Offenbach - Bei einem Unfall auf dem Starkenburgring in Offenbach ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 26-jährige Fußgänger wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst.

Schlimmer Unfall auf dem Starkenburgring in Offenbach: Wie die Polizei heute mitteilte, wollte ein 26-jähriger Fußgänger am Samstagmorgen um kurz vor 10 Uhr die Straße überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde. Der 26-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/8098-5200 bei der Polizei zu melden. Erst Mitte der vergangenen Woche war es auf der Unteren Grenzstraße in Offenbach zu einem ähnlichen Unfall gekommen. (dani)

