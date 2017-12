Autoknacker in Stadt und Kreis Offenbach unterwegs

Offenbach - Autoknacker schlagen in der Nacht zum Dienstag in Offenbach, Mühlheim, Obertshausen und Neu-Isenburg gleich siebenmal zu. Sie haben die Lenkräder samt Airbags der Fahrzeuge im Visier.

Autoaufbrecher waren in der Nacht zum Dienstag in Stadt und Kreis Offenbach unterwegs und hatten es offenbar auf eine ganz bestimmte Automarke abgesehen: In Offenbach, Mühlheim, Obertshausen und Neu-Isenburg brachen die Unbekannten insgesamt sieben BMW auf. Wie die Polizei heute mitteilte, schlugen die Diebe die Fensterscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten die Lenkräder samt Airbags sowie teilweise auch Zierblenden und Schaltknäufe. Zudem steckten sie Wertsachen wie Brillen oder Geldbeutel ein. Der Wert des Diebesgutes wird auf 17.500 Euro geschätzt, der Sachschaden beläuft sich zusätzlich auf 3.000 Euro.

Die betroffenen Autos waren in Offenbach in der Ahornstraße, der Kopernikusstraße und im Spessartring, in Mühlheim in der Bahnhofstraße, in Obertshausen in der Herrnstraße und in Neu-Isenburg in der Gartenstraße und der Friedrichstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 069/8098-1234 entgegen. (dani)

