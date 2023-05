Explosion an OFC-Stadion: Schaden immens - Statiker äußert sich

Von: Frank Sommer

Die Wucht der Explosion hat Scheiben sowie Tür- und Fensterrahmen der Bank-Filiale am Fußballstadion nach außen gedrückt. Der Raum mit den Automaten war Tag und Nacht geöffnet. © Sommer

Nun hat es auch die Filiale im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach erwischt: Zwei Geldautomaten wurden am Freitagmorgen (5. Mai) gesprengt. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt.

Offenbach – Am frühen Freitagmorgen (5. Mai) haben Unbekannte zwei Geldautomaten in einer Bank-Filiale im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach gesprengt. Dabei wurde ein 50-Jähriger in einem Nachbargeschäft leicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Statik des Gebäudes ist laut Polizei intakt, am Samstag kann, wie geplant, dort ein Fußballspiel abgehalten werden.

„Wo soll ich denn jetzt mein Geld abheben?“ – die ältere Dame, die eben noch zielstrebig auf die Sparda-Bank-Filiale am Stadion am Bieberer Berg zugelaufen ist, schaut nun irritiert herum. Die Filiale sei auf unbestimmte Zeit geschlossen, sagt ihr ein Mitarbeiter.

Es ist Freitag, kurz nach 11 Uhr, Handwerker gehen durch die offene Türe der Bank-Filiale ein und aus, auf dem Platz bespricht Stadiongesellschafts-Geschäftsführer Andreas Herzog mit Mitarbeitern der Stadtwerke, wo zwei große Container aufgestellt werden sollen.

Geldautomatensprengung am OFC-Stadion: Polizei ermittelt wegen Verdachts des versuchten Mordes

Die Filiale ist in der Nacht zum Ziel von Automatensprengern geworden: Laut Polizei haben Unbekannte gegen 3.30 Uhr die beiden Geldautomaten der Filiale gesprengt. Ob die Täter dabei Geld erbeuten konnten, wird derzeit noch ermittelt. Nach Informationen unserer Zeitung sollen beide Geldautomaten mit einer Farbsicherung versehen gewesen sein: Im Fall einer Sprengung werden die Banknoten durch Farbe unkenntlich gemacht und sind dann nicht mehr zu gebrauchen.

Die Kriminalpolizei und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermitteln dabei nicht nur wegen der Automatensprengung, sondern auch wegen des Verdachts des versuchten Mordes: Zum Zeitpunkt der Explosion hielt sich im angrenzenden Ladengeschäft nämlich ein 50-jähriger Mann auf, der leicht verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Immenser Schaden: Doch OFC-Stadion kann für nächstes Kickers-Spiel genutzt werden

Die Nachricht von einer verletzten Person macht auch am Mittag die Runde unter Mitarbeitern und Handwerkern. Letztere haben viel zu tun. Nach Ende der Spurensicherung geht es ans Aufräumen, der Schaden ist immens: Die komplette Inneneinrichtung ist zerstört. Die Mehrfach-Verglasung der Filiale hat gehalten, die Scheiben und die Rahmen sind durch die Wucht der Explosion jedoch nach außen gewölbt.

Stadion-Chef Herzog hat sofort einen Statiker zu Rate gezogen, um festzustellen, ob das Gebäude ernsten Schaden genommen hat. Bis zum Nachmittag herrscht Ungewissheit darüber, ob das Stadion am Wochenende genutzt werden kann. Die Polizei schreibt schließlich in einer Mitteilung, dass ein Fachmann zu dem Schluss gekommen ist, dass die Gebäudestatik nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Laut Polizei ist bei der Explosion ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden.

Da die Tür zur Bankfiliale Tag und Nacht für Publikumsverkehr geöffnet ist, hatten die Täter leichtes Spiel und mussten diese nicht aufbrechen. Nach Polizeiangaben sollen die Täter mit einem dunklen Auto der Marke Audi in Richtung der Bundesstraße 448 geflüchtet sein. Zwei Augenzeugen sollen die Täter dabei gefilmt haben, die Kriminalpolizei bittet diese daher dringend, sich bei ihnen unter z 069 8098-1234 zu melden.

Filiale an OFC-Stadion nach Sprengung vorerst geschlossen - Geschäftsführer rechnet mit Wiedereröffnung

Die Filiale bleibt vorerst geschlossen, der Bank-Vorstand muss nun erst einmal eine Schadensanalyse vornehmen. Stadion-Geschäftsführer Herzog geht davon aus, dass die Bank im Stadion wiedereröffnet wird. „Unser Stadion ist mit der Ladenzeile schon einzigartig, die Bank war auch lange Namensgeber des Stadions“, sagt er. Zudem seien die Geldautomaten von den Besuchern gut genutzt worden.

Am Freitag gibt es viele Nachfragen von Anwohnern nahe dem Stadion, die dort Geld abheben oder Überweisungen vornehmen wollen. Doch wie die ältere Dame, die Geld abheben wollte, haben diese nun einen weiten Weg vor sich: Ein Mitarbeiter erklärt, dass sich der nächste Automat in der Kaiserstraße befindet... (Frank Sommer)