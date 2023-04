Autoposer in Offenbach und Hanau: Polizei greift an „Car-Freitag“ durch

Von: Niklas Hecht

„Car-Freitag“ gilt als Saisonauftakt der Tuningszene. In Offenbach und Hanau stellt die Polizei diverse Verkehrsverstöße fest.

Offenbach/Hanau - An Karfreitag gedenken Christen des Sterbens Jesu Christi am Kreuz. Für Autoliebhaber hat der Tag allerdings noch eine ganz andere Bedeutung: Der sogenannte „Car-Freitag“ markiert für die Tuningszene bundesweit den traditionellen Saisonauftakt. An diesem Tag treffen sich die Autoposer zum Klassentreffen. Das eigene Fahrzeug wird präsentiert, Ideen zu getönten Scheiben und aufgemotzten Auspuffen werden ausgetauscht. Immer mit dabei ist auch die Polizei.

Auch in Offenbach und Hanau hielten die Beamten am Freitag (7. April) wieder Ausschau nach lautem Motorenaufheulen, quietschenden Reifen, überschrittenen Höchstgeschwindigkeiten und unzulässigen technischen Veränderungen. Das Fazit: Im Gebiet des Polizeipräsidiums Südhessen zogen die Beamten insgesamt 129 Fahrzeuge aus dem Verkehr, um sie genauer unter die Lupe zu nehmen. „Dabei wurden nicht nur Tempoverstöße und illegale Fahrzeugveränderungen registriert“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

So ging den Ermittlern in Hanau ein BMW X6 ins Netz, dessen Auspuffanlage nicht nur „baulich verändert worden war“. Der Fahrer des SUV war zudem mit einem gefälschten Führerschein unterwegs, hatte vor der Fahrt offenbar Cannabis konsumiert und war überdies mit einem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann war nicht der einzige Fahrer, der an diesem Tag unter Drogeneinfluss stand: Eine Autofahrerin pustete laut Polizei 2,3 Promille. In ihrem Fahrzeug transportierte sie ihr minderjähriges Kind.

„Car-Freitag“ in Offenbach und Hanau: Mit 151 km/h in der 80er-Zone

Einen unrühmlichen Rekord stellte ein Autofahrer auf, den die Polizei in einer 80er-Zone mit 151 km/h blitzte. Schneller war nach Angaben der Ermittler am Freitag niemand. Er muss nun mit einem Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie drei Monaten Fahrverbot rechnen. Insgesamt beanstandete die Polizei am „Car-Freitag“ in Offenbach, Hanau und Umgebung 49 Fahrzeuge wegen technischer Mängel. Zudem registrierten die Beamten 47 Geschwindigkeitsverstöße und leiteten 16 Strafverfahren ein.

„Größere Treffpunkte der Auto- und Tuningszene wurden nicht festgestellt, was möglicherweise auch dem phasenweisen regnerischen Wetter geschuldet war“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. (nhe)