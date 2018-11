Bäume als Verursacher von Setzrissen: Verwaltung stellt sich stur

In der Wohnung von Stefan Prinz in der Krafftstraße sind in jüngster Zeit massive Risse entstanden

offenbach - Das war ein Stich ins Wespennest: Nach unserem Bericht über Setzrisse an Immobilien haben sich zahlreiche weitere Betroffene gemeldet. Tenor ihrer Kritik: Die Stadt ignoriert die Schäden. Das könnte für die Verantwortlichen im Rathaus noch zum Problem werden. Die Verärgerten wollen sich nun zusammenschließen. Von Matthias Dahmer

+ Er ist überzeugt: Vor dem Haus stehende Stieleichen sind verantwortlich. © Dahmer Ein sonniger Herbstmorgen in der Krafftstraße: Auf den ersten Blick ist die Bebauung auf diesen paar hundert Metern Innenstadt ein architektonisches Kleinod: Häuser aus der Gründerzeit mit prächtigen Fassaden, deren aufwendige Details sich dem Betrachter erst nach und nach erschließen. Doch das Gesamtbild hat Risse. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Ortstermin mit Stefan Prinz vor dem Haus Nummer 13. Angekündigt hat der Wohnungseigentümer noch zwei Nachbarn, denen es so ergeht wie ihm. Schnell werden es mehr. Alle sind aufgebracht, einige haben Ordner mitgebracht, die den Kampf gegen Setzrisse, nicht standortgerechte Bäume und eine hartnäckig sich weigernde Stadtverwaltung dokumentieren.

„Ich bin Grünflächenpate seit 2012. Seit dieser Zeit habe ich allein aus eigenen Mitteln rund 2000 Euro investiert, um die Straße grüner zu machen“, will Prinz gleich dem Eindruck entgegentreten, er sei gegen Natur in der Stadt. Doch was die mittlerweile haushohen Stileichen vor den Gebäuden angeht, vermisst er jedes Augenmaß bei der Stadt. „Zumindest zurückschneiden könnte man die Bäume“, sagt er. Dann würden sie dem ohnehin ausgetrockneten Tonboden nicht so viel Wasser entziehen. Mehr als 100 Liter brauche so ein Pfahlwurzler täglich, habe ihr eine städtische Geologin vorgerechnet, berichtet Karin Zwick, die um die Ecke in der Karlstraße 29 ihre Immobilie vorm Verfall bewahren muss.

+ Das Problem füllt mittlerweile Aktenordner, dennoch sind sie in Sachen Setzrisse bei der Stadt bislang auf taube Ohren gestoßen: Stefan Prinz (Mitte) aus der Krafftstraße sowie Karin Zwick und Franz Werner, die Immobilien in der Karlstraße besitzen. © Dahmer Dass es die Bäume sind, die den historischen Bauten mit ihrem Mauerwerk aus Bruchsandstein indirekt zusetzen, ist für alle Anwohner keine Frage. „Die Häuser sind alle über 100 Jahre alt. Es gab nie Risse. Setzbewegungen, die in den ersten Jahren nach der Erbauung auftreten können, sind längst abgeschlossen“, sagt einer der Betroffenen, der wie andere auch seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Die nunmehr seit einigen Jahren auftretenden Setzrisse könnten deshalb nur durch Einflüsse hervorgerufen worden sein, die es in den Jahrzehnten vorher nicht gegeben habe. Und das seien nun mal die Bäume. „Es stellt sich die Frage, ob unsere Vorfahren zu Kaisers Zeiten nicht schlauer waren, denn die haben keine Bäume in der Karlstraße und in der Krafftstraße gepflanzt.“

Die Problematik des Offenbacher Rupeltons sei nämlich bereits damals bekannt gewesen. Stefan Prinz ergänzt: „Häuser, vor denen keine Bäume stehen, haben auch keine Risse.“

+ Auch an Häusern in der Karlstraße sind Schäden erkennbar © tk Bislang weigert sich die Stadt, die Betroffenen auch nur anzuhören. Auf die Bitte hin, sich die Situation anzuschauen, berichtet Prinz, habe er eine bemerkenswerte Mail erhalten. Aus dem Rathaus heißt es: „Im Bereich Mathildenviertel laufen im Moment keine Baumaßnahmen, (...) die laut Fachamt unmittelbar in Zusammenhang mit den Setzungsrissen stehen. (...). Wie bereits am Telefon besprochen, könnte die Ursache in dem lang anhaltenden Sommer in Verbindung mit einem außergewöhnlich trockenen Boden liegen.“ Und weiter: „Wir empfehlen Ihnen, da die Zustandsverantwortlichkeit des Gebäudes bei der Eigentümerschaft liegt, eine gutachterliche Stellungnahme einzuholen, um sicher zu gehen, dass das Gebäude nicht gefährdet ist.“

Lesen Sie dazu auch: Risse in der Fassade: Wohnhaus wird evakuiert Tiefe Risse in der Hausfassade: So geht es weiter Schon wieder abgesacktes Fundament und schwere Schäden Ähnlich erging es Karin Zwick und Franz Werner. Sie hätten sich ohne Erfolg an die Stadt gewandt, berichten die Hauseigentümer. Karin Zwick hat ihr Haus in der Karlstraße 29, das von einem über die ganze Höhe gehenden Riss durchzogen war, sanieren lassen. Kosten: 30.000 Euro. Von einem Rechtsstreit mit der Stadt habe ihr Anwalt abgeraten. Auch Stefan Prinz, dem die zum Teil von breiten Rissen durchzogene Erdgeschosswohnung in der Krafftstraße 13 gehört, weist auf die Kosten einer Sanierung hin. Im schlimmsten Fall seien rund 60.000 Euro fällig. „Darauf zu warten, dass Schäden entstehen und sich aus der Verantwortung ziehen, indem man einen möglichen Rechtsstreit an einen Versicherungskonzern auslagert, ist unfair und unverantwortlich“, sagt Prinz.

Wie einfach es sich die Stadt in den meisten Fällen macht, belegt ein uns vorliegender Schriftverkehr mit dem damaligen Oberbürgermeister Horst Schneider. Der teilte seinerzeit lapidar mit: „Ich habe jetzt eine Rückmeldung des Rechtsamtes bekommen. Wir sind aus dem Verfahren raus, es wird vom Gemeindeversicherungsverband geführt.“

Die betroffenen Hauseigentümer, bislang alles Einzelkämpfer in Sachen Setzrisse, wollen sich nun zusammenschließen, um künftig gemeinsam und koordiniert gegen die starre Haltung der Stadt vorzugehen. „Allein bei uns geht es um 60 bis 80 Wohnungen“, heißt es in der Runde an diesem Vormittag. Das könne man dann einfach nicht mehr ignorieren.

Das sei auch nicht die Absicht der Stadt, betont Dezernent Paul-Gerhard Weiß. Er räumt ein, die Kommunikation mit den Betroffenen müsse verbessert werden. „Wir müssen das ernst nehmen und alle beteiligten Ämter an einen Tisch holen, um für solche Fälle ein Verfahren zu etablieren“, so Weiß. Erster Ansprechpartner bei einem Schaden sei für die Hauseigentümer immer der ESO.

Der Stadtrat widerspricht aber der Ansicht, dass Bäume pauschal als Verursacher der Setzrisse anzusehen seien. Das sei in jedem Einzelfall zu prüfen. Unter Umständen könnten ja mildere Maßnahmen wie das Zurückschneiden ausreichen. Weiß tritt dem Eindruck entgegen, dass Bäume der Stadt heilig seien. Wenn erforderlich werde auch gefällt, weist er auf einen Fall in der Humboldtstraße hin. Zuvor hatte die Stadt betont, dass im Zuge eines Streits mit der Frei-religiösen Gemeinde am Schillerplatz eine Robinie beseitigt worden sei.