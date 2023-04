Weitere Ausfälle im S-Bahn-Verkehr – Linien in Offenbach betroffen

Von: Jacob von Sass

Ab Montag (24. April) bis Montag (8. Mai) kommt es wegen Bauarbeiten an Weichen zu Teilausfällen und Umleitungen der S-Bahnen in Offenbach. Neun Linien sind betroffen.

Offenbach – Wegen Bauarbeiten an Weichen der S-Bahn-Strecken in Frankfurt kommt es nachts zwischen Montag (24. April) und Montag (8. Mai) immer wieder zu Ausfällen und Umleitungen der Züge. Vor allem in der Zeit zwischen 20 und 4 Uhr. Zuvor wurde in den vergangenen Wochen der S-Bahn-Citytunnel unter Frankfurt ebenfalls immer wieder für Bauarbeiten gesperrt. Diese Sperrung wurde am Montag (24. April) um 4 Uhr wieder aufgehoben.

Laut des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) sind folgende Linien von den Sperrungen von Ende April bis Anfang Mai betroffen:

Unter anderem die Sperrung des S-Bahn-Tunnels stellt die Menschen in Frankfurt aktuell vor Herausforderungen. © Arne Dedert/dpa

Linie S1: In einigen Nächten wird die Fahrt von Offenbach Ostbahnhof um 3.53 Uhr über Offenbach Hauptbahnhof und Frankfurt Südbahnhof umgeleitet. In der Tunnelstrecke entfallen die Halte.

Linie S2: Die Halte zwischen Offenbach Ostbahnhof und Hauptbahnhof Frankfurt entfallen. Die Linie S1 kann als Ersatz genutzt werden. Für die letzte Fahrt des Tages fährt ein Ersatzbus.

Linien S3, S4, S5: Linien S4 und S5 fahren nicht zwischen Frankfurt Südbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof. Auf der Linie S3 entfallen diese Halte nur bei einer einzigen Fahrt, sodass als Ersatz die S3 genutzt werden kann.

Linie S6: Die Halte zwischen Frankfurt Südbahnhof und Frankfurt Westbahnhof entfallen. Als Ersatz kann die Linie S3 genutzt werden.

Linien S8, S9: Die S8 fährt nicht zwischen Offenbach Ostbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof. Ersatz ist die Linie S9. Zusätzlich entfallen beide Linien zwischen Rüsselsheim und Bischofsheim. Dort werden Ersatzbusse eingesetzt. Zudem kommt es zu geänderten Fahrtzeiten.

Bauarbeiten an Bahnstrecken in Frankfurt: Fahrradmitnahme in Ersatzbussen nicht möglich

Der RMV teilte außerdem mit, dass Fahrgäste keine Fahrräder in den Ersatzbussen mitnehmen dürfen. Auch halten diese Busse nicht immer in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Haltestellen. (Jakob von Sass)