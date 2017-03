Baubeginn für neues Polizeipräsidium weiter ungewiss 

Offenbach - Die Pläne für den Neubau des Polizeipräsidiums Südosthessen auf dem Buchhügel stecken weiter im Dickicht vergaberechtlicher Streitigkeiten. Wann der schon mehrfach verschobene Baubeginn sein wird, wagt niemand zu prognostizieren. Und die Stadtwerke warten weiter auf den Kaufpreis von zehn Millionen Euro. Von Matthias Dahmer

Seit mehr als zehn Jahren werden bei den rund 800 Beschäftigten des Polizeipräsidiums Südosthessen Hoffnungen auf den Neubau des Landes geweckt. Im Dezember 2015 sollte im ÖPP-Vergabeverfahren eigentlich der Zuschlag erteilt werden. Mit dem Bauunternehmen Goldbeck war ein Investor gefunden, der Vertrag unterschriftsreif. Doch ein unterlegener Konkurrent, dem Vernehmen nach eine Bietergemeinschaft aus Pullach bei München, ging gegen die Entscheidung vor. Das sogenannte Nachprüfungsverfahren landete zunächst bei der Vergabekammer des Regierungspräsidiums Darmstadt, bevor sich das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) damit befassen musste. Im Juli 2016 befanden die Richter in einem 18-seitigen Beschluss, das Verfahren müsse zurückgesetzt werden, woraufhin die Bieter im September ihre Angebote punktuell überarbeiteten.

„Gegen das Ergebnis hat nun wiederum ein unterlegener Bieter ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer eingeleitet, das derzeit noch andauert“, sagt Ate Pies, Sprecherin des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, der das Neubau-Vorhaben betreut. Wann dieses neue Verfahren abgeschlossen sein wird, wagt sie nicht vorherzusagen. Und auch Dieter Ohl, Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt, kann bei dieser Frage nur mit den Schultern zucken. Es seien zwei Nachprüfungsanträge von der Vergabekammer zu bearbeiten, teilt er mit. Gegen deren Entscheidung kann in zweiter Instanz erneut das OLG bemüht werden. Welche Dimensionen das Verfahren hat, lässt sich an einer Passage im OLG-Beschluss ermessen: Danach musste sich die Vergabekammer schon im ersten Nachprüfungsverfahren durch 166 Aktenordner wühlen.

Auch finanziell geht das Vorhaben offenbar weit über das hinaus, was bislang vom Land kommuniziert wurde. Denn mit der Bausumme – die Rede war von 173 Millionen Euro – ist es nicht getan. Bei Projekten im Wege der öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) müssen Bieter ein komplexes Gesamtpaket liefern, das unter anderem den Betrieb des Objekts über 25 bis 30 Jahre beinhaltet. Fachleute wissen zudem, dass Bieter in einem solchen Verfahren wegen des zu erstellenden Betriebskonzepts erhebliche finanzielle Vorleistungen erbringen müssen, was die Bereitschaft erhöht, im Falle des Unterliegens zu klagen. Demgemäß wurde im OLG-Beschluss der Streitwert auf 21 Millionen Euro festgesetzt, wobei diese Festsetzung auf einer Vorschrift des Gerichtskostengesetzes beruht. Danach beträgt der Streitwert fünf Prozent der Bruttoauftragssumme, was bedeutet, dass es sich beim Polizeipräsidium Südosthessen unterm Strich um einen rund 400 Millionen Euro schweren Auftrag handelt.