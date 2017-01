Baumesse: Zum Träumen und Anpacken

Offenbach - Der Frühling kommt, und mit ihm die Zeit des Renovierens und Sanierens. Nun gut, zugegebenermaßen sieht es bei den eisigen Temperaturen noch nicht danach aus – aber zum Planen und Informieren ist es nie zu früh. Einen Überblick und Abhilfe verspricht die Baumesse in Offenbach. Von Annalena Barnickel

In den Messehallen stellen sich die verschiedensten Firmen aus allen Branchen rund ums Bauen, Wohnen und Renovieren vor – neben der Nachfrage ist auch der Wettbewerb ziemlich groß. Bei einem Bummel zwischen den schier endlos erscheinenden Ausstellern macht sich aber manchmal auch ein wenig Wehmut breit: Ein eigener Hauskamin! Ein Whirlpool! Traumhaft, aber leider eben nicht mehr als das – eine Träumerei. Schweren Herzens verabschiedet sich der Verstand von der blubbernden Versuchung aus Wasser. Vielleicht im nächsten Leben.

„Das Schöne ist die große Auswahl an Angeboten“, schwärmt Besucherin Lisa Hahn, selbst schon eine Tüte mit Ausbeute in den Händen, „und trotzdem ist das Gelände immer noch so klein und übersichtlich, dass man nicht das Gefühl hat, erschlagen zu werden.“ Warum hat sie heute den Weg in die doch etwas stickigen Hallen gefunden? „Reine Information“, winkt sie ab, „einen festen Plan habe ich vorher nicht. Nur die grobe Richtung, nämlich all das betreffend, was man am Haus verbessern kann, ohne es einzureißen.“ Abrissbirnen sind auch noch nicht zwischen den Ständen zu entdecken. Dafür aber Hausbesitzer, die nach etwas ganz Konkretem suchen. „Eine Wasserfilteranlage ist das, was wir jetzt für unseren Eigenhausbau noch benötigen“, erzählt Sven Stenger. Petra Schreiner sucht hingegen alles rund ums Badezimmer. Nur ein kleiner Tipp: Die Whirlpools waren übrigens hinten rechts… „Unser Haus ist zwar erst acht Jahre alt“, erklärt sie, „aber wir haben beschlossen, das Bad noch etwas auszubauen. Und wo kann man sich besser Anregungen holen als auf dieser Messe? Hier sieht man immer wieder neue und innovative Ideen.“

Und im Idealfall kann man diese vielen innovativen Ideen auch gleich ausprobieren, wie zum Beispiel den Multifunktionalen Massagesessel, der mithilfe von Akupunktur eine Entspannung für die in der heutigen Arbeitswelt oft gestresste Nacken- und Rückenzone verspricht. Den Testpersonen gefällt’s jedenfalls. „Das ist einfach genial!“ „Super!“ „Wie krass ist das denn?“, sind nur einige der Reaktionen. Und kleine Späßchen kommen auch nicht zu kurz. „Ey, wollen Sie den Staubsauger nicht an den Nagel hängen und sich lieber auch hier drauf setzen?“, fragt einer grinsend und bringt den gegenüber stehenden Verkäufer damit in leichte Verlegenheit. Der wendet sich lächelnd wie kopfschüttelnd dem nächsten Kunden zu.

Archivbilder aus 2016

Und da ist noch so viel mehr – energiesparende Automobile, Saunakästen, Wintergartenausstattungen. „Es wird Zeit, unseren Wintergarten in eine moderne Form zu ertüchtigen!“, ist sich Horst Schöffler sicher. „Und hier bekommen wir den passenden Überblick“, ergänzt seine Frau Sabine.

Weiter geht’s über streifenfreie Fensterputzmethoden bis schließlich zum wachsenden Thema Einbruchsschutz. „In letzter Zeit wurde bei uns in der Straße öfters eingebrochen“, spricht Renato Maresca für mittlerweile ziemlich viele Hausbesitzer. „Und besonders in den Parterrefenstern ist die Gefahr natürlich sehr groß.“ Dann bleibt nur, allen Beteiligten viel Erfolg bei ihrer Hausverfeinerung zu wünschen. Bekanntlich ist im Eigenheim immer etwas zu tun. Daher wird es wohl auch nicht ihr letzter Besuch bei der Baumesse gewesen sein…