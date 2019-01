Baustelle des Polizeipräsidiums: Noch ist die Kälte kein Problem

Freude über den Fortschritt: Prokurist Dr. Robin Heidel an der Baugrube am südöstlichen Ende des Geländes.

Offenbach – Kalter Wind und nächtliche Minusgrade machen derzeit vielen Offenbachern zu schaffen. Auch auf der Baustelle am Buchhügel, wo das neue Polizeipräsidium entsteht, ist die Kälte ein Thema. Von Marian Meidel

Das Bauunternehmen Goldbeck hat für den Fall eines winterlichen Härtefalls bereits Vorkehrungen getroffen.

Zwischen minus zwei und minus acht Grad schwanken die frühmorgendlichen Temperaturen diese Woche laut Deutschem Wetterdienst. Für die meisten Offenbacher ist die Kälte lediglich eine Unannehmlichkeit – auf einer Baustelle kann sie jedoch zu einem echten Problem werden. „Die 1520 Bauarbeiter in Offenbach haben derzeit einen frostigen Job“, fasst die Gewerkschaft IG Bau zusammen und weist auf die erhöhte Unfallgefahr bei niedrigen Temperaturen hin.

Ein Besuch auf der weitläufigen Baustelle am Buchhügel, auf der unlängst die Arbeiten für das neue Polizeipräsidium Südosthessen begonnen haben, zeigt, dass auch hier die Minusgrade ein Thema sind – auch wenn dort bislang keine besonderen Aus- oder Unfälle zu vermelden sind.

+ Große Flächen gefrorenen Schichtenwassers zeugen von der Kälte auf dem Areal am Buchhügel. © mei „Noch bringt die Kälte glücklicherweise keine Schwierigkeiten mit sich“, freut sich Dr. Robin Heidel, Prokurist des projektverantwortlichen Bauunternehmens Goldbeck. „Auch, wenn aktuell die Temperaturen nachts unter dem Gefrierpunkt liegen, sind sie noch nicht so niedrig, dass die Arbeiten, die hier stattfinden, in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden.“ Zumindest nicht im größeren Maßstab. Im Detail hat die Kälte durchaus Konsequenzen, wenn auch geringfügige. So werden diese Woche aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Bohrungen durchgeführt. Heidel fürchtet dadurch aber keine Verzögerungen.

Dennoch hat das Goldbeck-Team begonnen, für den winterlichen Härtefall Vorkehrungen zu treffen. Diese beziehen sogar die Baumaterialien selbst mit ein. „Man kann zum Beispiel an den Betonrezepturen arbeiten – diesbezüglich haben wir auch schon erste Gespräche mit den Herstellern geführt.“

Eindrucksvolles Zeugnis von der derzeitigen Kälte legen die Flächen gefrorenen Wassers ab, die in mehreren Abschnitten der Baustelle zu sehen sind. „Das ist Schichtenwasser“, erklärt Robin Heidel. „Es kommt aus dem Boden und strömt aus den angrenzenden Grundstücken ins Baufeld hinein.“ Aus diesem Grund sind auf der Baustelle bereits zu einem früheren Zeitpunkt Gräben gezogen worden, in die das Schichtenwasser abgeleitet wird. „Natürlich gefriert es bei Minusgraden, aber es bereitet uns keine zusätzlichen Schwierigkeiten.“

Mit dem aktuellen Stand der Arbeiten ist Heidel zufrieden. „Die Baugrube ist schon zu weiten Teilen ausgehoben, die Sohle wird gerade hergestellt, die Bodenplatte kommt als nächstes hin.“ Am südöstlichen Ende des Geländes, also in Richtung Tierheim, ist der Aushub bereits vollendet, am gegenüberliegenden Teil des Grundstücks, zur Waldstraße hin, muss noch gegraben werden. Voraussichtlich um Ostern herum soll der Aushub auf dem Areal komplett beendet sein. Sobald der Rohbau ausreichend fortgeschritten ist – Heidel prognostiziert, dass dies im Juni der Fall sein wird – werden drei zusätzliche Drehkräne auf die Baustelle geholt, sodass das Team dort mit fünf Kränen arbeiten wird. „Und das Wichtigste hätte ich fast vergessen“, fügt Robin Heidel am Ende an. „Am 3. Januar haben wir endlich die Baugenehmigung bekommen.“ Damit ist nun auch die letzte Formalie für das Großprojekt erfüllt.