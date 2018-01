Bauwagen in Kleingartenanlage in Flammen

Offenbach - Flammen loderten, Funken sprühten, doch den Brand eines Bauwagens am Buchhügel am späten Samstagabend hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle.

Um 23.33 Uhr ging der Notruf in der Einsatzzentrale ein, dass auf einem Grundstück im Kleingartengelände gegenüber des Wetterparks ein Bauwagen brennt. Bereits um 0.30 Uhr war das Feuer wieder gelöscht, das vermutlich durch Elektrogeräte ausgelöst wurde. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Bevor der Bauwagen in Flammen aufging, sollen sich nach Angaben der Polizei drei Männer darin aufgehalten haben. Ob es sich um die Besitzer handelt, wird derzeit ermittelt. Verletzt wurde niemand. (red)