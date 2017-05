Bebauung des einstigen Schachbrett-Areals rückt wieder näher

Das schmale, mittlerweile eingezäunte Areal gegenüber der Stadtkirche, auf dem sich einst das Schachfeld befand, soll bebaut werden. Der Investor peilt Gespräche mit dem neuen Eigentümer des angrenzenden Grundstücks am Stadthof an, um noch Umplanungen vornehmen zu können. Wann gebaut wird, ist noch unklar.

Offenbach - Wo einst ein Freiluft-Schachbrett die Hobbyspieler anlockte, wartet ein Areal in bester Innenstadtlage seit Jahren auf eine neue Nutzung. Jetzt gibt es wieder konkrete Pläne für die Fläche an der Herrnstraße. Von Matthias Dahmer

Das ursprüngliche Wohnungsbauprojekt, das sich auf das insgesamt rund 200 Quadratmeter große Areal bezog, auf dem sich einst das Schachfeld befand, war vom Frankfurter Investor Kilian Bumiller beziehungsweise dessen Unternehmen vav Fischer-Bumiller aus Gründen der Rentabilität vor etwa drei Jahren auf Null gestellt worden. Nun gibt es Hoffnung, dass es weitergehen kann. Die Investoren peilen Gespräche mit dem neuen Eigentümer des angrenzenden Grundstücks am Stadthof an, was neue bauliche Perspektiven insbesondere hinsichtlich des Zuschnitts der geplanten Räumlichkeiten eröffnet.

Wie ein Sprecher des Unternehmens erläutert, sind nun 14 Appartements in drei Obergeschossen und einem Staffelgeschoss vorgesehen, ebenerdig soll eine „moderne Bäckerei mit Café“ einziehen. Insgesamt werde sich die Höhe des Gebäudes an der umliegenden Bebauung orientieren. Für die Wohnungen lägen die Pläne schon fertig in der Schublade, lediglich die gewerbliche Nutzung bedürfe noch einer Konkretisierung. Denn in den bereits erweiterten Planungen habe man einen „Maßanzug für eine zweigeschossige Bankfiliale“ gehabt. Doch das Kreditinstitut sei wieder abgesprungen.

„Die Lage ist sehr exponiert, aber auch sehr kompliziert“, heißt es bei Bumiller, der auch für den auffälligen Glasfront-Bau an der Frankfurter Straße 6 verantwortlich zeichnet, wo der Filialist Tedi angesiedelt ist. Abstützungen des angrenzenden Gebäudes an der Herrnstraße, Grundwasser und Fernwärmeleitungen erforderten besondere bauliche Maßnahmen. Hinzu komme, dass in nur vier Metern Luftlinie die Kirchenglocken läuten, weshalb massiver Stahlbeton und dickere Wände nötig seien. Wenn es gut laufe, könne der Bauantrag möglicherweise noch dieses Jahr eingereicht werden.

Das Vorhaben steht auch auf der Tagesordnung der heutigen Stadtverordnetenversammlung. Sie soll einer Verlängerung der Bebauungsfrist für das Areal bis Ende 2021 zustimmen. Begründung: Bumiller benötige noch das angrenzende Nachbargrundstück, habe aber bisher mit dem Eigentümer noch keine Einigung über die Erwerbskonditionen erzielt.

Das Schachfeld war 2013 von der Herrnstraße auf den Platz der Deutschen Einheit umgezogen, was viele Hobby-Schachspieler bedauerten. War doch die Spielfläche neben der Stadtkirche für sie ein lieb gewonnener Treffpunkt geworden.