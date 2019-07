Ornithologischer Jahresbericht 2018 für Stadt und Kreis vermisst Arten

Viele Vogelarten, die bislang im Raum Offenbach Nester gebaut und für Nachwuchs gesorgt haben, sind verschwunden.

Offenbach – Weder Kiebitz noch Schwarzhalstaucher sind im jüngsten Berichtszeitraum beobachtet worden. Sorge bereitet den regionalen Ornithologen auch der Rotmilan, für den keine erfolgreiche Brut bestätigt werden konnte. Die Ansiedlung des aus südlichen Breiten stammenden Bienenfressers ist nicht dauerhaft geblieben; ob eine 2017 registrierte junge Zwergdommel und zwei junge Rohrweihen im Kreisgebiet aufgewachsen sind, muss offenbleiben.

Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht der HGON für 2018 hervor, den Klaus Fiedler druckfrisch dem Offenbacher Umweltdezernenten Paul-Gerhard Weiß vorgestellt hat. Die 35. Ausgabe, die auch vom Kreisverband Offenbach des Naturschutzbundes Offenbach (NABU) mitverantwortet wird, kann ab sofort bestellt werden.

Der von Peter Erlemann, Mara Greve und Alexander Zaigler zusammengestellte Bericht bildet den Schwerpunkt der Publikation. Grundlage sind die Beobachtungen von 197 Personen, die überwiegend im Internet auf www.ornitho.de eingegeben wurden und dort einsehbar sind. „Insgesamt standen rund 25 000 Meldungen zu 226 Arten und Hybriden zur Verfügung, was einen leichten Rückgang an Daten bedeutet“, erläutert Klaus Fiedler. „Dennoch war es eine Herausforderung, diese auszuwerten und übersichtlich darzustellen.“ Paul-Gerhard Weiß dankte allen Meldern für ihre Beobachtungen.

Dazu zählen auch positive Nachrichten. „Vom Wappenvogel des NABU, dem Weißstorch, gab es erstmals seit der Wiederansiedlung drei erfolgreiche Bruten mit zusammen acht flüggen Jungen“, freut sich Fiedler.

Immer wieder tauchen in Stadt und Kreis Offenbach aber auch einst seltene Arten auf, die kurzzeitig rasten oder über das Gebiet hinwegziehen. Im Jahr 2018 waren solche Raritäten ein Goldregenpfeifer im März, zwei Schwarzkopfmöwen im April, je eine Zwerg- und Weißbart-Seeschwalbe im Mai und eine Pfuhlschnepfe im September.

Erneut sehr auffällig für die Region war der Herbstzug vom Kranich. Diesmal wurden etwa 41 500 dieser faszinierenden Vögel auf ihrem Zug nach Südwesten beobachtet. Und zum Ausklang des Jahres erschienen zunehmend Birkenzeisige, bei denen es sich zu einem großen Teil um „Taigabirkenzeisige“ aus dem Nordosten Europas gehandelt hat.

Neben dem Sammelbericht widmen sich in der neuen Ausgabe des Ornithologischen Jahresberichts verschiedene Autoren unter anderem den nationalen und internationalen Wasservogelzählungen, dem Einflug von Taigabirkenzeisigen, den Schwalbenbrutpaaren in Langen, Egelsbach und Dreieich sowie den Ergebnissen des Schwalbenmonitorings in Rödermark und der Balz und Brut von Wendehälsen im Landkreis Offenbach. Unter dem Titel „Fliegende Edelsteine“ wird außerdem von Libellen-Beobachtungen am Angelweiher berichtet.

Der Bericht kann bei Klaus Fiedler, Am Hinterberg 23, 63073 Offenbach (E-Mail: klaus.fiedler.of@gmx.de) für zehn Euro angefordert werden.

tk