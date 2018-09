Wie begrenzt ist der Einfluss der Türkei in der DITIB-Moschee

Offenbach - Neun Moscheen stehen den auf bis zu 18 .000 geschätzten Muslimen Offenbachs zur Verfügung. Von Peter Klein

Während das nach dem Mystiker Mevlana benannte Gebetshaus in der Sandgasse wegen Neubauplänen die Politik beschäftigt, wird die den Namen eines Osmanen-Sultans tragende Yavuz-Selim-Moschee wegen ihrer Trägerschaft kritisch beäugt: Hinter der größten Muslim-Gemeinde steht DITIB, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion.

Seit rund zwei Jahren gerät der türkische Moscheeverband DITIB regelmäßig in die Schlagzeilen: Kritiker werfen ihm die Nähe zur türkischen Regierung vor, sehen ihn gar als von Erdogan gesteuert. Tatsächlich ist der Deutschland-Vorsitzende auch der türkische Botschaftsrat für religiöse und soziale Angelegenheiten. Die an staatlichen Hochschulen der Türkei ausgebildeten Imame werden als Beamte für fünf Jahre nach Deutschland geschickt.

Wie sich der Blick auf DITIB am Ort auswirkt, schildern die Mitglieder Naime Demirezen und Huseyin Catal. Demirezen ist Trägerin des Offenbacher Integrationspreises und gehört sowohl dem hiesigen SPD-Vorstand als auch dem Vorstand des türkisch-islamischen Kulturvereins an. Catal ist im Verein für die administrativen Aufgaben zuständig und erklärt die Struktur des türkisch-islamischen Kulturvereins, der Träger der Offenbacher DITIB-Moschee ist: Man sei eigenständig als Verein in Offenbach organisiert. Von der türkischen Religionsbehörde Diyanet werde der Imam gestellt. Alle anderen Kosten trage der Verein selbst.

+ Naime Demirezen und Huseyin Catal gehören zum Vorstand des türkisch-islamischen Kulturvereins Offenbach. © Klein Der hessische Landesverband und der Dachverband in Köln fungieren als Bindeglieder zur türkischen Religionsbehörde Diyanet. Dort muss jeder türkische Imam eine Prüfung ablegen. Einen direkten Einfluss der Regierung Erdogans auf Offenbach kann Catal dabei nicht erkennen: „Das ist eine Behörde, da ist der Regierungseinfluss begrenzt. Größeren Einfluss auf einzelne Gemeinden haben die Religionsattachés der Konsulate, aber wir sind eigenständig.“ Naime Demirezen ergänzt: „Wir distanzieren uns von der türkischen Politik, wir leben hier in Deutschland und kümmern uns um Integration.“

Ein anderer Vorwurf gegen DITIB lautet, dass deren Imame Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, den die türkische Regierung für den Putschversuch verantwortlich macht, ausspioniert haben sollen. Das beschäftigte auch den Verfassungsschutz.

Naime Demirezen hat nach eigenen Angaben selbst Bekannte, die dem Prediger nahestehen, und die kämen weiterhin in die Selim-Moschee: „Wir sind ein Gotteshaus, da kann jeder reinkommen. Die Leute werden genauso wie früher behandelt.“

Das sei im angeschlossenen Teehaus und in der Moschee der Fall. Hier gebe es Hausregeln, sagt Naime Demirezen: „In der Moschee darf überhaupt nicht über Politik gesprochen werden, im Teehaus muss der gute Ton gewahrt werden, ansonsten bekommen die Leute Ärger mit dem Vorstand. Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus wollen wir in unserer Moschee nicht haben.“

Ende Februar zeigte die ARD-Sendung Kontraste, wie in verschiedenen deutschen DITIB-Gemeinden Kinder Krieg spielen und sich mit der türkischen Flagge als Märtyrer bedecken: Am Gedenktag an die Schlacht von Çanakkale (= Gallipoli an den Dardanellen), bei der die osmanischen Truppen 1915 die alliierten Angreifer aufhielten. „Da sind einige lokale Gemeinden zu weit gegangen, Kinder sollten von Gewalt ferngehalten werden“, sagt Huseyin Catal dazu. Auf die Schlacht von Canakkale seien die Türken aber stolz, „danach haben wir unsere Republik gegründet.“ Auch in Offenbach wird das gefeiert, mit Folklore, Gedichten, gemeinsamem Essen. „Dabei gibt man Kindern keine Spielzeugwaffen in die Hand“, betont Naime Demirezen.

Auch in Offenbach scheint das deutsch-türkische Verhältnis auf einem Tiefpunkt. Am 26. Juni wurde ein Böller osteuropäischer Bauart, der wegen seiner Sprengkraft in Deutschland verboten ist, auf die Moschee in der Bleichstraße geworfen. Nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass es angezeigt wurde, wie Vereinsvorsitzender Selim Tunc erklärt. Oberbürgermeister Felix Schwenke hat die Attacke aufs Schärfste verurteilt.

Türkische Konsulate widersprechen Spitzel-Vorwürfen Zur Fotostrecke

„Ich bin hier geboren und auch aufgewachsen und fühle mich in Offenbach wohl“, sagt Huseyin Catal, der aber auch eine Bindung zur Türkei hat, wo er jedes Jahr Urlaub macht. „Die schlechte Stimmung und jetzt auch die Böllerangriffe auf die Moschee, das tut schon weh.“ Sein Vorsitzender Tunc möchte derweil überhaupt nicht mehr über Politik reden: „Politiker kommen und gehen, aber wir sind immer da.“