Behinderungen durch zwei Baustellen

Verkehrsteilnehmer müssen sich an zwei weiteren Stellen auf Behinderungen einstellen. Die Verlegung einer Wasserleitung auf dem Odenwaldring macht die Sperrung einer Fahrspur in östlicher Richtung notwendig.

Offenbach - Die Arbeiten zwischen Sprendlinger Landstraße und Richard-Wagner-Straße sollen heute starten und voraussichtlich Ende Oktober beendet sein. Im Baustellenbereich werden Halteverbote ausgewiesen. Die Bushaltestelle „Odenwaldring“ der Linie 107 in Fahrtrichtung „Am Wiesengrund“ wird hinter die Einmündung der Schumannstraße verlegt.

Gearbeitet wird in drei Bauphasen. Die erste liegt vor allem zwischen Sprendlinger Landstraße und Schumannstraße. Diese wird zur Sackgasse für Verkehr aus Richtung Mozartweg und Merianstraße. Im zweiten Abschnitt kommt eine Baufläche an der Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße dazu. In dieser verändert sich die Verkehrsführung für Fußgänger; die Fahrspur in Richtung Süden wird verlegt. In der dritten Phase wird im Kreuzungsbereich zur Sprendlinger noch eine Baufläche eingerichtet, der Verkehr fließt in Richtung Norden und Odenwaldring zweispurig um die Baustelle herum.

Ebenfalls ab heute ist die Spießstraße zwischen Radfeldstraße und Eigenheimstraße wegen Arbeiten an der Fernwärmeleitung ganz oder teilweise gesperrt. Die Baustelle hat auch Einfluss auf die Bieberer Straße: Dort werden Spuren in der Kreuzung verlegt. Anwohner können die Spießstraße bis zur Baustelle befahren, allerdings gelten in ihr Halteverbote.

In der ersten Bauphase ist die Spießstraße bis zur Bieberer gesperrt. In der zweiten Bauphase ist auch der Abschnitt von der Bieberer zur Eigenheimstraße gesperrt. Dort liegt der größte Teil der Bauarbeiten in der dritten Phase. Dann kann dieser Teil der Straße bereits wieder als Einbahnstraße von der Bieberer Straße aus befahren werden. Die Verkehrsführung ist ausgeschildert. pso