Bei der Ausbildungsmesse in Offenbach informieren sich mehr als 4000 Schüler

Gut besucht: Firmen haben durchschnittlich 95 Termine, in denen sie mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. © -

Bei der mittlerweile 15. Ausgabe der Ausbildungsmesse „vocatium Rhein-Main“ erhielten rund 4000 Schüler Hilfe bei der Berufsorientierung.

Offenbach - „Auf jeden Fall keine reine Büroarbeit, vielleicht etwas im medizinischen Bereich und gerne mit Menschen arbeiten“. Die Schülerin der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule in Rödermark hat schon ungefähre Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft, als sie gestern die Offenbacher Messe betritt. Dort soll es für sie konkreter werden. Bei der mittlerweile 15. Ausgabe der „vocatium Rhein-Main“ informieren an zwei Ausstellungstagen fast 100 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen über potenzielle Berufswege und Ausbildungsmöglichkeiten.

Außer den 3570 bereits angemeldeten Schülerinnen und Schülern, müssen an den beiden Tagen noch etwa 1000 spontane Besucher dazugezählt werden. Die kostenlose Fachmesse des „Instituts für Talententwicklung“ (IfT) soll jungen Menschen bei ihrer beruflichen Orientierung helfen und ihnen die Chance geben, mit Ausbildungsstellen persönlich in Kontakt zu treten.

„Was möchte ich werden? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen?“ Nach Angaben von Projektleiter Denis Götz sind das die zentralen Fragen, bei deren Beantwortung die vocatium Schülerinnen und Schüler unterstützen möchte. Das IfT bietet bereits seit mehr als 23 Jahren berufsorientierende Messen an, die größten davon in Düsseldorf, Bielefeld und Offenbach.

Im Vorfeld der Messe wurden interessierte Schülerinnen und Schüler auf ihre Gespräche mit den Ausstellern vorbereitet. Während des Schuljahrs kamen Vertreterinnen und Vertreter des IfT in die Klassen und sprachen mit ihnen über die Themen Ausbildung, Studium und Berufsorientierung. Danach hatten sie die Möglichkeit, vier Terminwünsche für Gespräche mit den 98 auf der Messe vertretenen Ausbildungsanbietern zu hinterlegen. So kam es in diesem Jahr zu mehr als 11 000 eingereichten Terminwünschen von 45 verschiedenen Schulen im Rhein-Main-Gebiet.

Von Beginn an ein volles Haus: Insgesamt 98 Unternehmen werben auf der „vocatium Rhein-Main“ für ihre Ausbildungsplätze. © arnold

Alexander Kusch, Lehrer an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule in Rödermark, ist in diesem Jahr zum dritten Mal mit einer Klasse bei der Messe. Von seinen Schülerinnen und Schülern bekomme er überwiegend positives Feedback, so Kusch. Neben den verbindlichen Terminen biete die vocatium auch genug Raum für spontane Gespräche mit den Ausstellern. Einer seiner Schüler will nach einem äußerst positiven Gespräch während der Messe noch am Abend seine Bewerbung an die Bundespolizei schicken.

Bundespolizeibeamter ist denn auch einer der häufigsten Berufswünsche bei der vocatium. Darüber hinaus sind die Ausbildungen für angehende Automobil- und Bankkaufleute, jene im Bereich Büromanagement und die zu Fachärztinnen und Fachärzten besonders beliebt. Laut Miriam Schöler, Geschäftsführerin von IfT-West, sind es fast jedes Jahr die gleichen, die am häufigsten nachgefragt werden. Allerdings sind nach Angaben von Thomas Iser, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Offenbach und mit Oberbürgermeister Felix Schwenke Schirmherr, KfZ-Mechatroniker bei Männern und medizinische Fachangestellte bei Frauen die häufigsten Ausbildungen in der Region. Iser betont die Bedeutung solcher Veranstaltungen: „Messen wie die vocatium sind weiter wichtig. Informationen über Berufe sind immer einfacher zu bekommen, aber Messen helfen bei der Orientierung“, meint Iser. Während der Pandemie sei dieses wichtige Angebot weggebrochen.

Laut Iser müssen sich Schülerinnen und Schüler immer die Frage stellen: „Was soll am Ende mit der Ausbildung oder dem Studium gemacht werden?“ „Schülerinnen und Schüler entscheiden sich anhand ihrer Lieblingsfächer, ohne zu wissen, wie das Berufsbild danach aussieht“, hat Alexander Hajek beobachtet, der den Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble auf der Messe vertritt. Genau dabei könnten Ausbildungsmessen wie die vocatium helfen.

Von Marcel Arnold