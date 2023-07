Bei „Rad, Wein & Gesang“ in Offenbach gehen rund 200 Sportler an den Start

Mit etwa 40 Stundenkilometern sausen die rund 200 Radler über den Asphalt des Rundkurses in Offenbach. © Agenturen

Bei der Veranstaltung „Rad, Wein & Gesang“ am Hessenring in Offenbach erleben Teilnehmer wie Organisatoren ein gelungenes Wochenende.

Offenbach – Schwungvoll legen sich die Radsportler in die Kurve der einen Kilometer langen Rennstrecke entlang des Hessenrings. Unter dem Motto „Rad, Wein und Gesang“ sind am Samstag fast 200 Rennradfahrer beim Radsportfest an den Start gegangen. Es ist mittlerweile die achte Austragung des Sportereignisses in Offenbach. Traditionell beginnt die vom Radsportclub Bürgel (RSC) organisierte und umgesetzte Veranstaltung freitags mit dem Weinfest, inklusive Livemusik an beiden Abenden, bevor samstags die Radwettrennen starten.

Die Sportler testen ein letztes Mal die Strecke, bevor es um zwölf Uhr mit dem ersten Durchlauf losgeht. „Bis das erste Rennen beginnt, ist es schon stressig. Wenn dann alles gut läuft, freut man sich“, sagt Jürgen Bamberger, Veranstalter und Vorsitzender des RSC. Am Samstag eröffnen die Senioren und Junioren über 40 Kilometer mit durchschnittlich ungefähr 40 Kilometern pro Stunde das Wettkampfwochenende. Besonders in diesem Jahr ist nicht nur, dass zum zweiten Mal die Frauenbundesliga dabei ist, sondern auch, dass im Zusammenspiel mit Gießen der zweite Teil der Wettrennen am gestrigen Sonntag dort stattgefunden hat. Neben Tagessiegern gibt es am Ende somit auch Gesamtsieger. „Zu der Kooperation kam es, weil die Reisetätigkeit, die die Sportler aufbringen, aufwendig ist. Deswegen lohnt es sich, wenn man solche Veranstaltungen an einem Wochenende bündelt, damit sich die Reisekosten lohnen und die Sportler gleich zweimal teilnehmen können“, sagt Bamberger.

Marius Borger fährt das zweite Jahr in Folge beim Jedermannrennen mit. Er hat während der Pandemie das Rennrad für sich entdeckt und ist durch Offenbachs Radsportszene aufs Fest aufmerksam geworden. Von allen Rennen, die er gefahren ist, gefällt ihm Offenbachs am besten, weil die Aufmachung mit den Ständen und Bierzeltgarnituren umgeben von der Rennstrecke und die familiäre Atmosphäre schön seien.

Angenehme Atmosphäre: Das Drumherum kommt bei Sportlern und Besuchern gut an. © quast

Neben den Rennradbegeisterten freuen sich aber auch die Zuschauer über die sportliche Abwechslung. Emma und Jochen Letkemann schauen mit ihren zwei Enkeln zu. Das Ehepaar findet es gut, dass ein Ereignis mitten im Wohngebiet stattfindet, da somit jeder ein Teil der Veranstaltung werden kann und die Kinder sich am Tumult und der Musik erfreuen können. Außerdem sei es bewundernswert, die rasante Fahrt nicht nur im Fernseher zu sehen.

Die Stadt habe eine lange Tradition im Rennsport, solche Wettbewerbe gab es daher bereits bis in die 90ern. „Ohne Veranstaltungen gibt es keinen Radsport. Wir haben keine Liga, kein Stadion. Deshalb wollte ich das Radrennen wiederbeleben“, sagt Bamberger, der bis 1992 selbst Wettrennen gefahren ist. Besonders überrascht ist der 62-Jährige von einer Spende eines Anwohners in Höhe von 500 Euro, die als Prämiengeld für die Sportler dient. Für ihn handelt es sich um ein Fest der Stadtgesellschaft, das nicht Unmengen an großen Sponsoren hat, sondern viele ehrenamtliche Helfer und kleinere Unterstützer, die bei Verpflegung, Organisation oder den Streckenposten helfen. So auch das Ehepaar Both. Die beiden sind das erste Mal dabei. „Es ist toll, wenn Leute so etwas auf die Beine stellen, das sollte man unterstützen“, sagt Petra Both. Ihr Ehemann ist selbst Radsportler und freut sich über die angenehme Atmosphäre: „Es ist alles sehr entspannt und man ist total nah dran durch das Rundenprinzip. Es ist schön, dass es so etwas in der Stadt gibt, dadurch erfährt auch das Viertel eine Aufwertung.“

Auch den Sponsoren Sparkasse Offenbach und BWS Sicherheit ist Bamberger dankbar. Erstmals musste die Anforderung eines Führungsautos erfüllt werden. „Mit den E-Autos von BWS konnten wir das Kriterium erfüllen.“

Nach den Stadtmeisterschaften und bevor die Elite-Amateure den ersten Renntag beenden, startet das Frauen-Bundesliga-Rennen. Tagessiegerin wird Lydia Ventker, gefolgt von Katharina Fox und Olivia Schoppe, die auf dem dritten Platz landet. (Von Alina Quast)