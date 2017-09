Bürgeler Markt: Bisweilen drangvolle Enge

Bürgel - Am Sonntag genossen die Bürgeler besondere Wahlfreiheiten. Über die Stimmabgabe für den Bundestag beziehungsweise zur Oberbürgermeisterentscheidung hinaus hatten sie Gelegenheit, am Main das Rudern gegen Krebs zu verfolgen oder sich ins Getümmel beim Bürgeler Markt zu stürzen. Am besten tat man beides. Von Harald H. Richter

Warum Honig mal fest, mal flüssig ist und wie viele Kilogramm Äpfel einen Liter Saft ergeben, erfährt nur, wer fragt. „Werd‘ schlau beim Kauf“ könnte daher die Devise für Neugierige sein, die am Sonntagnachmittag den Bürgeler Markt bevölkern. Rund 50 im Verein Bürgel aktiv zusammengeschlossene Geschäftsleute, Dienstleister und Vereine verwandeln einmal mehr die Langstraße in eine Flaniermeile und locken mit besonderen Angeboten und Preisrabatten. Zahlreiche Vorführungen, etwa durch die Line-Dancer und die Zumba-Kids der Turn- und Sportgemeinschaft sowie der Auftritt der Locomotion Tanzbühne setzen schwungvolle Akzente. Unterdessen präsentieren ansässige Gewerbetreibende inmitten bisweilen drangvoller Enge ihr Leistungsspektrum.

„Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, in Bürgel einzukaufen und dem örtlichen Handwerker das Vertrauen auszusprechen“, sagt Bernd Wolf vom veranstaltenden Verein bei der Eröffnung des Markts durch Bürgermeister Peter Schneider. Vom Autohändler bis zum Zahnarzt ist vertreten, wer im Sinne einer gefächerten Infrastruktur im Offenbacher Stadtteil für Qualität und Zuverlässigkeit bürgt. Darüber freut sich vor allem Vereinsvorsitzende Wilma Brandner. Ideenreichtum und Warenvielfalt sind an diesem Tag besondere Trümpfe. So präsentieren Petra Maria Mühl (Kunstkaiser), Gestalterin Susanne Mantz und Gastronom Eric Münch (Zum Schiffchen) erstmals unter dem gemeinsamem Label KDW Kunst, Design und Wein.

Möbel, Mode und Kinderspielzeug sollen den Konsum ebenso ankurbeln wie Nützliches und Dekoratives, das beispielsweise der Verein Treffpunkt Eine Welt vor der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche feilbietet. Dort können Gäste bei Kaffee und Kuchen sogar unter Palmen verweilen. An anderer Stelle riecht es nach Gegrilltem, ein Kuchenbüffet lockt, das Glücksrad dreht sich. Beim Frisbee-Zielwerfen ist Geschicklichkeit gefragt, um einen Preis zu ergattern. Diverse Verlosungen tun ein weiteres, damit das Publikum bei Laune bleibt. Wer mag, gönnt sich eine Erholungspause im Liegestuhl und genießt einen leckeren Cocktail.

Beste Stimmung auf dem Bürgeler Markt: Bilder Zur Fotostrecke

Unterdessen erklärt Oliver Kantyba beim Schaukeltern an seinem Verkaufsstand die Bedienung einer Fruchtpresse und schenkt frischen Most aus. „Etwa zwei Kilo Äpfel ergeben einen Liter Saft“, sagt der Ronneburger, dessen Familie seit Generationen Obst verarbeitet. „In dieser Saison allerdings fällt die Ernte deutlich geringer aus, was am Frost im April lag“, bedauert Kantyba.

Wenige Schritte weiter preist ein Händler neue Winterbereifung fürs Auto an, ein anderer bewirbt weihnachtliche Deko-Artikel mit Rabatten bis 20 Prozent. Scheinbar ist höchste Zeit für derartige Schnäppchenkäufe, zumal sich seit Wochen schon Schokoherzen und Lebkuchen im Supermarktregal türmen. Flauschige Kuscheltiere aus der Bad Kösener Spielzeugmanufaktur, einst von Käthe Kruse als Puppenwerkstatt gegründet, sind besonders bei den jüngsten Marktbesuchern begehrt. Nach wie vor übt die Hüpfburg Anziehungskraft aus. Wer will, lässt sich ein Airbrush-Tattoo verpassen, um damit am nächsten Tag den Schulkameraden zu imponieren. So bekommen auch Kinder allerhand geboten beim Bürgeler Markt.

Wissensdurstigen verrät Brigitte Kümbel, Vorstandsmitglied im Imkerverein Offenbach, die selbst drei Bienenvölker besitzt, wann Honig fest oder flüssig ist. „Das bestimmt der Nektar, aus dem der Honig besteht.“ Ganz frisch und direkt nach dem Schleudern sei er stets flüssig. Doch je mehr Traubenzucker der Honig enthalte, desto schneller beginne die Kristallisation. „Ist sie einmal in Gang gekommen, entsteht so etwas wie eine Kettenreaktion, und der Honig wird rascher fest.“ Weil er – egal in welcher Konsistenz – gesund und nahrhaft ist, dürfen Kunden am Imkerstand natürlich davon probieren. Und es dauert nicht lange, da sind die ersten Honigsorten aus Bürgel bereits ausverkauft.