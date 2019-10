In Offenbach steht eine architektonische Berühmtheit 

Gemeint ist aber weder das Büsing-Palais noch das Isenburger Schloss – es ist das Offenbacher Rathaus.

Offenbach – Wer ein wenig im Internet auf Seiten, die sich mit Architektur beschäftigen, herumblättert, findet immer wieder Bilder oder Namen des von 1968 bis ‘71 errichteten Baus. Als Beispiel für den Stil des Brutalismus etwa wird der Bau bezeichnet oder als typisch für die architektonische Nachkriegsmoderne.

Was weniger bekannt ist: Auch das Rathaus-Innere ist äußerst beliebt, nämlich gerade bei professionellen Fotografen. Wie Meike Glasenapp vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit bestätigt, ist das Rathaus ein beliebter Ort für Fotoshootings. „Besonders für Mode- und Schmuckfotografie gibt es immer wieder Anfragen“, sagt sie. Auch als Ort für Hochzeitsbilder ist das Innere beliebt.

Offenbach: Rauthaus gut für Fotoshootings

Wer also beim nächsten Durchblättern des Katalogs einer Modemarke bei dem einen oder anderen Bild das Gefühl hatte, dass ihr oder ihm der Bildhintergrund vertraut erscheint, irrt nicht. Der nüchterne Stil des Betonbaus, der seit 2006 unter Denkmalschutz gestellt ist, eignet sich offenkundig gut für Fotoshootings.

Die Stadt Offenbach nimmt übrigens keine Gebühren für die Fotos – ganz im Gegensatz zum großen Nachbarn. In Frankfurt, so bestätigt eine Anfrage nach Hinweis eines Fotografen, ist auch ein professionelles Foto unter freiem Himmel gebührenpflichtig. Die allgemeine Genehmigung für ein Mode-Foto auf dem Eisernen Steg oder dem Römerberg schlägt so mit 158 Euro zu Buche. Die sonst geltende Panoramafreiheit, greife hier nicht, der öffentliche Raum werde schließlich für gewerbliche Zwecke genutzt, schreibt das Frankfurter Ordnungsamt. Für Offenbach ist nichts Ähnliches vorgesehen, hier darf weiter nach vorheriger Anmeldung kostenfrei fotografiert werden.

