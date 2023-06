Offenbachs peinliche Poller-Panne: Nach vier Tagen schon wieder außer Betrieb

Von: Christian Reinartz

Bleiben im Boden: Die ausfahrbaren Poller sind aktuell nicht in Betrieb, weil es offenbar Softwareprobleme mit der Handysteuerung gibt. © Reinartz

Bereits vier Tage nach Start sind die elektrischen Poller in den Seitenstraßen des Wilhelmsplatzes schon wieder außer Betrieb gewesen. Der Grund ist ein unerklärlicher Softwarefehler.

Offenbach – Die elektrisch hochfahrbaren Poller in den Seitenstraßen des Wilhelmsplatzes waren schon in der Entscheidungs- und Planungsphase ein Garant für Verdruss. Jetzt im Live-Betrieb ist schon nach einer Woche klar: Der rote Faden zieht sich durch. Es handelt sich offenbar um echte Problem-Poller. Denn seit Freitag waren die beweglichen Barrieren wieder außer Betrieb und dauerhaft im Boden versenkt. Statt, wie geplant, den Durchgangsverkehr rund um Offenbachs schönsten Platz zu verhindern, haben Autos wieder freie Fahrt gehabt. Vor allem der Parkplatzsuchverkehr rollte seitdem wieder unaufhörlich.

Unfall mit Poller ist offenbar nur ein Gerücht

Ursache der Panne sei, so schildern es einige Wilhelmsplatz-Gastronomen, ein Zusammenstoß eines Marktbeschickerfahrzeugs mit einem der beiden Poller gewesen, der sich bereits am Freitag ereignet haben soll. Seitdem lasse sich der betreffende Poller nicht mehr herausfahren.

Bei der Stadt dagegen widerspricht man dieser Version und tut die Schilderung als Gerücht ab. Stattdessen sei ein Problem mit einigen Handynutzern aufgetreten, weswegen man sich entschlossen habe, die Poller erst einmal herunterzufahren, heißt es zunächst aus dem Presseamt. Die Verantwortlichen im Rathaus arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung des Softwareproblems. Über eine Kollision mit einem der Poller sei nichts bekannt.

Bei der ohnehin pollerkritischen CDU gibt man sich fast schon resigniert. „Es ist peinlich, dass nach dieser langen Vorlaufzeit so etwas passiert“, sagt Fraktionsvorsitzender Roland Walter. Dazu kommt laut Walter die fehlerhafte Planung, die es sogar Lieferwagenfahrern ermöglicht, den nördlichen Poller zu umfahren (wir berichteten).

Immer wieder Probleme

Es läuft also alles andere als rund mit den neuen absenkbaren Barrieren. Eine Aussage, die Tafelspitz-Chef Youssef El Machit unterschreiben würde. „Wir haben als Gastronomen zwar die Transponderkarten an unseren Autos“, sagt er. „Aber dass wir auch beliefert werden müssen, hatte bei der Stadt keiner auf dem Schirm. Das alles ist nicht zu Ende gedacht.“

Momentan behelfen er und seine Kollegen sich damit, jedes Mal mit ihrer eigenen Transponderkarte zu den Schranken zu eilen, wenn wieder eine Lieferung kommt. „Aber wir sind ja auch nicht immer vor Ort.“ Er habe deswegen schon vor Tagen eine Anfrage an die Stadt geschickt. „Aber bisher habe ich dazu keine Antwort erhalten.“

Poller funktionieren wieder

Am Montagnachmittag meldet sich Stadtsprecher Fabian El Cheikh mit Neuigkeiten. Die Poller funktionierten wieder, versichert er. Man habe das Problem beheben können. „Bei dem einen Poller war die Steuerung per Handy ausgefallen“, erklärt der Stadtsprecher. „Beim anderen hat sich eine Zeitschaltuhr eingestellt.“ Warum das geschehen sei, wisse man bisher jedoch nicht. „Allerdings kann es bei so einem neuen System gerade am Anfang schon mal zu solchen Störungen kommen“, sagt El Cheikh.