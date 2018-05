In Berlin für die Region aktiv

Rhein-Main - Ende Januar haben sich die Ausschüsse des Deutschen Bundestages konstituiert. Angelika Dürbaum und Carsten Müller fragten bei den heimischen Abgeordneten nach, welche Politikfelder sie dort beackern und was sie in den Gremien für die Region erreichen wollen.

Die Ausschüsse des Bundestags werden in jeder Wahlperiode neu benannt und besetzt – zurzeit sind es 24. Dabei hat das Parlament nicht völlig freie Hand, einige Ausschüsse schreibt das Grundgesetz vor, andere ergeben sich zwangsläufig aus bestimmten gesetzlichen Formulierungen. Der Großteil bildet ein Spiegelbild der Regierung: In der Regel steht jedem Ministerium ein ständiger Ausschuss gegenüber, der jeweils aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter sowie ordentlichen Mitgliedern besteht, die je einen Stellvertreter haben. Die Sitze werden entsprechend dem Kräfteverhältnis im Plenum verteilt. Über deren Besetzung entscheiden die Fraktionsführungen.

Björn Simon, CDU, Wahlkreis 185

Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

+ © Archiv: p Die Arbeit des Ausschusses, der auch oft einfach nur „Verkehrsausschuss“ genannt wird, betrifft uns alle, da täglich Millionen von Menschen in Deutschland unterwegs sind. Ich bin davon überzeugt, dass Mobilität Wohlstand schafft, dass jeder Mensch seine Mobilität frei wählen sollte, und dass wir eine bestmögliche Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung haben müssen. Das passt natürlich gut zu meinem Wahlkreis Offenbach und dem gesamten Rhein-Main-Gebiet, da wir hier mit Autobahnen wie der A3 und der A5, Autobahnkreuzen wie dem Offenbacher und dem Frankfurter Kreuz, aber auch dem Frankfurter Flughafen und dem Frankfurter Hauptbahnhof über einige der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in ganz Deutschland verfügen. Ich setze mich daher dafür ein, dass auch und insbesondere die Menschen in unserer Region über eine bestmögliche Verkehrsinfrastruktur verfügen.

Da ich zudem der Meinung bin, dass bei allen verkehrspolitischen Maßnahmen gleichzeitig die Emissionen möglichst niedrig gehalten und der Umweltschutz entsprechend berücksichtigt und ausgebaut werden müssen, passt auch meine zweite Ausschuss-Mitgliedschaft gut. Dort beschäftige ich mich mit allen Fragen, die den Erhalt unserer Lebensgrundlagen betreffen. Regelmäßig bearbeitete Themen wie der Umgang mit dem Klimawandel oder mit zunehmendem Extremwetter, aber auch der Erhalt der Artenvielfalt sowie ein effizienter Umgang mit Ressourcen sind Fragen, die auch Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Main-Gebiet unmittelbar betreffen.

W. Strengmann-Kuhn, Grüne, Wahlkreis 185

Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales

Als Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und Europäische Sozialpolitik beschäftige ich mich in beiden Ausschüssen mit Problemen und Lösungen, die insbesondere auch für Offenbach von Bedeutung sind. Offenbach hat eine besondere Arbeitsmarktsituation und einen besonders hohen Anteil von Bürgerinnen und Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sodass ich die Offenbacher Erfahrungen auch in den Bundestag mitnehmen und in die Debatten einbringen kann. Im Nachhaltigkeitsbeirat des Bundestags beschäftige ich mich hauptsächlich mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit. Für eine nachhaltige Entwicklung ist es immer wichtiger, die soziale und ökologische Frage zusammenzudenken. Das gilt sowohl global als auch kommunal vor Ort.

Christine Buchholz, Linke, Wahlkreis 185

Mitglied im Verteidigungsausschuss

Die Rüstungspolitik und die Beteiligung an Kriegen weltweit haben eine Rückwirkung auf die Region. So bedeutet eine Erhöhung des Militärhaushaltes gleichzeitig, dass für andere Bereiche wie Infrastruktur oder Soziales weniger Geld ausgegeben werden kann. Zudem leben in Offenbach auch Menschen aus den Ländern, in denen die Bundeswehr im Einsatz ist. So engagiere ich mich z.B. dafür, dass die afghanischen Schüler, die in Offenbach eine Heimat und Freunde gefunden haben, nicht abgeschoben werden. Darüber hinaus bin ich stellvertretendes Mitglied im Menschenrechtsausschuss und religionspolitische Sprecherin meiner Fraktion und mache mich stark für die Gleichberechtigung aller Religionen und Weltanschauungen. Viele Konflikte können gelöst werden, wenn man mit und nicht übereinander spricht.

Daniela Wagner, Grüne, Wahlkreis 186

Mitglied im Verkehrsausschuss, im Bauausschuss sowie im Petitionsausschuss

Als Sprecherin für Stadtentwicklung der Grünen-Bundestagsfraktion ist es mir ein besonderes Anliegen, mich für nachhaltige, sozial- und klimagerechte Entwicklung der Städte einzusetzen. Im Verkehrsausschuss bin ich für meine Fraktion für die Themen Verkehrslärm, Luftverkehr, Verkehrssicherheit und Raumordnung zuständig. Gerade als ehemaliges Mitglied der „Kommission zur Abwehr des Fluglärms – Flughafen Frankfurt Main“ ist mir der Schutz vor Verkehrslärm ein persönliches Anliegen. Weiterhin mache ich mich im Ausschuss für den Ausbau der Schieneninfrastruktur in der Rhein-Main-Region stark. Dazu gehören die ICE-Anbindung Darmstadts, der Ausbau der ICE-Verbindungen von Frankfurt nach Fulda sowie der Knotenpunkt Frankfurt. Die intelligente Vernetzung unterschiedlicher Mobilitätsangebote, eine bessere Infrastruktur im ländlichen Raum, den Ausbau des Glasfaserkabelnetzes und der E-Mobilität möchte ich voranbringen.

Im Bauausschuss ist es ein wichtiges Thema, die steigenden Mieten in den Griff zu bekommen. Das Rhein-Main-Gebiet ist hier, wie viele andere Metropolregionen, stark betroffen. Um unsere Städte sozial- und klimagerecht zu gestalten, muss der Bund neue Rahmenbedingungen setzen, für die ich mich einsetze. Im Petitionsausschuss befasse ich mich mit vielfältigen Initiativen, die von Bürgerinnen und Bürgern bundesweit gestartet wurden. Der Petitionsausschuss berät, inwieweit die Bundesregierung und der Bundestag bei den Themen aktiv werden muss. Die Fraktion der Grünen im Bundestag nimmt dieses Bürgerengagement als Ansporn, das Petitionsrecht fortzuentwickeln und zu einem echten Beteiligungsinstrument auszubauen. Die Petitionen an den Bundestag zeigen: Die Bürgerinnen und Bürger wollen unser Gemeinwesen voranbringen.

Patricia Lips, CDU, Wahlkreis 187

Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur

+ © p Im Ausschuss bin ich für den Etat des Bundeskanzleramts zuständig. Wichtige Themen sind in diesem Ressort im engeren Sinne die Bereiche Kultur und Medien, Integration und Digitalisierung. Insbesondere im Kulturbereich werde ich mich weiterhin für gezielte Förderungen in meinem Wahlkreis z.B. im Denkmalschutz einsetzen. Zudem bin ich Vorsitzende des Bundesfinanzierungsgremiums des Haushaltsausschusses. Ihm obliegt die parlamentarische Kontrolle über die Art und Weise der Verschuldung des Bundes, die weitere Entwicklung der Finanzmarktstabilisierung sowie die Beteiligungsverwaltung des Bundes. Als Mitglied im Vertrauensgremium des Haushaltsausschusses bin ich ferner mit den Haushaltsplänen für die Geheimdienste befasst. Als stellvertretendes Mitglied gehöre ich auch dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur an. Hier geht es in den nächsten Jahren um die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes mit wichtigen Straßenbauprojekten für die Region (wie z.B. Ausbau A3, Ausbau der B45 zwischen Dieburg und Groß-Umstadt und Ortsumfahrungen).

Sascha Raabe, SPD, Wahlkreis 180

Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie im Unterausschuss Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung. Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Kommunalpolitik der SPD-Fraktion und im überfraktionellen Parlamentskreis Fluglärm

+ © p Die Verknüpfung der Arbeit des Entwicklungs- mit der des Wirtschaftsausschusses ist eine äußerst sinnvolle Kombination, da ich Berichterstatter für Welthandelsfragen bin. Dabei geht es für mich vor allem darum, wie wir Globalisierung und Handel fair gestalten können. Wenn wir durch Handelsabkommen weltweit menschenrechtliche, ökologische und soziale Mindeststandards wie etwa die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation und faire Löhne wirksam festschreiben können, dann nützt das nicht nur der Näherin in Bangladesch, sondern sichert auch Arbeitsplätze und gute Löhne in Deutschland.

Denn wir müssen endlich dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Standorte nicht mehr danach aussuchen, wo sie Mensch und Umwelt am meisten ausbeuten können. Zu oft haben Beschäftigte in Hanau und Umgebung von Firmenmanagern schon gehört, wenn ihr den Gürtel nicht enger schnallt, verlagern wir Arbeitsplätze ins Ausland. Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen, und deshalb sichern gute Arbeitsbedingungen weltweit auch Jobs und gerechte Löhne hier in der Region. Außerdem können wir Fluchtursachen nur eindämmen, wenn wir die wirtschaftlichen Perspektiven für die Menschen in ihren Heimatländern, besonders in Afrika, verbessern.

Katja Leikert, CDU, Wahlkreis 180

Stellv. Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe sowie im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union, als stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion verantwortlich für Europapolitik und Menschenrechte.

+ © p Mein Wahlkreis liegt im Rhein-Main-Gebiet, also mitten im Herzen von Europa. Die Auswirkungen der Politik, die in Brüssel oder Straßburg gemacht wird, spüren wir hier jeden Tag ganz direkt – sei es am Arbeitsplatz mit allen damit verbundenen Herausforderungen einer sich globalisierenden und zunehmend digitalisierten Welt oder aufgrund der räumlichen Nähe zum Finanzplatz Frankfurt. Hieraus entstehen Chancen, aber auch Sorgen, mit denen wir die Menschen nicht alleine lassen dürfen. Ich bin davon überzeugt: Abschottung aus Angst vor neuen Herausforderungen ist keine Lösung. Ein starkes Deutschland gibt es nur in einem starken Europa. Dafür arbeite ich Tag für Tag.

Jens Zimmermann, SPD, Wahlkreis 187

Mitglied im Finanzausschuss und im Ausschuss Digitale Agenda und dort seit einigen Monaten Sprecher der SPD Bundestagsfraktion

+ © Archiv: kd Ich konnte in beiden Ausschüssen schon in den vergangenen vier Jahren wertvolle Erfahrung sammeln, das hilft mir jetzt natürlich sehr. Unsere Region ist mit Frankfurt und dem Umland der wichtigste Finanzplatz in Deutschland. Dabei geht es weniger um die berüchtigten Investmentbanker, sondern um Zehntausende ganz normale Beschäftigte. Gerade wenn es jetzt nach dem Brexit um neue Rahmenbedingungen geht, habe ich immer ein Auge darauf, was das für unsere Region bedeutet. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für die aktuelle Diskussion um die Neustrukturierung der Grundsteuer. Im Ausschuss Digitale Agenda diskutieren wir gerade sehr intensiv über die nächste Generation des Mobilfunks. 5G ist da das Zauberwort. Noch in diesem Jahr sollen die dafür notwendigen Frequenzen versteigert werden. Ich setze mich dafür ein, dass die Gewinner der Auktion auch in der Fläche schnell ausbauen müssen. Denn es kann nicht sein, dass immer noch Gespräche abreißen, wenn ich zum Beispiel auf der B 45 zwischen Rodgau und Rödermark oder in der Odenwaldbahn unterwegs bin.

Astrid Mannes, CDU, Wahlkreis 186

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, stellv. Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Ich bin mit meinen Ausschüssen insofern sehr zufrieden, als ich im Bildungs- und Forschungsausschuss die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit mehreren Hochschulen und Forschungseinrichtungen gut vertreten kann. Viele Menschen aus meinem Wahlkreis arbeiten im Bereich Forschung und Bildung. Daher ist es wichtig, dass unser Forschungsstandort auch in Zukunft gut funktioniert und gut aufgestellt ist. Die Beschäftigung mit Forschung, Entwicklung und Bildung ist letztlich die Beschäftigung mit der Zukunft. Die wirtschaftliche Stärke unseres Landes wird nur gesichert bleiben, wenn wir gut bei den Entwicklungen mithalten können. Die pharmazeutische und medizinische Forschung macht große Fortschritte, die vielen Menschen von Nutzen sein und viel Leid ersparen können. Von daher sehe ich in diesem Politikfeld einen enormen Nutzen und bin froh, dabei mitwirken zu können.

