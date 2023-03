Obendrauf gibt’s wieder eine Kita

Von: Ronny Paul

So soll es 2026 aussehen: Die Berliner Höfe in der Innenstadt sollen neben einem Parkhaus und einer Kita Nahversorger, Wohnungen und Büros unter einem Dach bieten. © quarterback

Dort, wo das ehemalige Gebäude des Bieberhauses – später Massa, zuletzt Toys’R’Us – stand, sollen bis zum Jahr 2026 die „Berliner Höfe“ der Innestadt neuen Glanz verleihen und somit eine der schlimmsten Offenbacher Bausünden der Nachkriegszeit vollends vergessen machen.

Offenbach – In der Berliner Straße 43-47 hat sich seit dem Teilabriss im Mai 2020 schon einiges getan, bis zur endgültigen Fertigstellung soll dort ein „Mixed-Used-Quartier“ beheimatet sein. Also Wohnungen, Büros, Gewerbe, Praxen, Supermarkt – alles unter einem Dach.

Auf einer Grundfläche von 7 200 Quadratmetern setzt sich der markante Riegel in der Berliner Straße zusammen aus einem langgezogenen, aus zwei Komplexen bestehenden sechsgeschossigen Gebäudeteil in Richtung Schloßstraße (westlicher Bauabschnitt), einem sich östlich davon anschließenden Hochpunkt mit 19 Geschossen sowie einem bestehenden und sanierten Parkhaus zur Ziegelstraße, das ins Neubauensemble integriert ist. Für den westlichen Bauabschnitt liegt bereits eine Baugenehmigung vor und die Erdarbeiten haben begonnen. Mit einer Gesamtfertigstellung rechnet die mit dem Berliner-Höfe-Projekt vertrauten Quarterback Immobilien AG bis zum Jahr 2026.

Das Großprojekt gegenüber dem Marktplatz umfasst eine Gesamtnutzfläche von etwa 21 000 Quadratmetern. Davon entfallen rund 14 000 auf Wohnen und etwa 7 000 Quadratmeter auf Gewerbe, darunter rund 3 500 Quadratmeter für Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss. Dort hat der Discounter Lidl bereits eine 1770 Quadratmeter große Filiale bezogen. Dazu sollen laut Quarterback bald Nahversorger wie Apotheke, Bäckerei, Fleischerei und ein Café einziehen. Im ersten Obergeschoss des Bauteils West und im Hochhaus sind 2 500 Quadratmeter für Büros und Praxisräume vorgesehen. Auch plant der Fahrradladen Artefakt, von seinen Räumen am Starkenburgring in die Berliner Höfe umzusiedeln.

Wohnen wird dort bald in Ein- bis Fünf-Zimmer-Einheiten möglich sein. Quarterback hat aktuell 150 frei finanzierte Mietwohnungen und 43 Einheiten als sogenannte Serviced Apartments für Studenten vorgesehen, durch Personenaufzüge alle barrierefrei zugänglich. Der Bauteil West und das Hochhaus sollen nach „Energieeffizienzstandard KfW 40 NH“ errichtet werden, heißt es. „Dieses Projekt ist für uns etwas Besonderes“, sagt Maik Seifert, Leiter der Frankfurter Quarterback-Niederlassung.

„Zum einen, weil wir mit den Berliner Höfen einen starken städtebaulichen Akzent an exponierter Stelle setzen können, zum anderen, weil wir hier am Puls der Innenstadt dringend benötigten Wohnraum mit direktem Zugang zum öffentlichen Nahverkehr und in fußläufiger Nähe zu zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.“ Das sei „ein perfektes Beispiel für die gelungene Umsetzung des Konzeptes der kurzen und effizienten Wege“.

Seifert wirbt auch für „die zeitgemäße Fassade“ mit Klinker-Riemchen ab dem zweiten Obergeschoss: „Mit diesem urbanen Design und dem hochmodernen Parkhaus werten wir den Standort deutlich auf und erhöhen in zentraler Lage die Aufenthaltsqualität für die Einwohner und Gäste der Stadt.“

Das von den Stadtwerken betriebene und bereits eröffnete Parkhaus mit extrabreiten Stellplätzen und ohne Schranke bietet rund um die Uhr auf sieben Ebenen 325 Parkplätze, darunter 125 für Langzeitnutzer (wir berichteten). Mit der Kernsanierung und Umbau des Parkhauses haben man nicht nur neue Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Innenstadtnähe geschaffen, sondern auch dafür gesorgt, „dass sich Familien, Senioren und körperlich eingeschränkte Menschen hier wohl und sicher fühlen können“, wirbt Seifert.

Die Stadtwerke wollen in diesem Jahr in Kooperation mit der Energieversorgung Offenbach (EVO) je vier E-Ladesäulen auf zwei Parkebenen installieren. Ab Mitte diesen Jahres soll ebenfalls laut Quarterback im Untergeschoss ein Fahrrad-Parkhaus 150 Stellplätze bieten. Auf dem Dach des Parkhauses entsteht wieder eine Kita mit 745 Quadratmeter Nutzfläche, zu deren Ausstattung „ein gut konzipiertes Außengelände mit hochwertigen Spielgeräten und großzügiger Grünterrasse“ gehört. Die Eröffnung ist für den Sommer geplant. (von Ronny Paul)

