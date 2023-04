Beschwerdebrief an OB Schwenke? Feuerwehr-Chef von Offenbach tritt ab

Von: Christian Reinartz

Uwe Sauer Feuerwehr-Chef Offenbach © Reinartz, Christian

Ein Großteil der Feuerwehr-Belegschaft soll einen Beschwerdebrief geschrieben haben. Nun geht Offenbachs Stadtbrandinspektor Uwe Sauer.

Offenbach – Offenbachs Stadtbrandinspektor Uwe Sauer hat nach knapp 30 Jahren als Amtsleiter der Feuerwehr und der Rettungsdienste hingeschmissen und wird wohl ins Ministerium nach Wiesbaden wechseln.

Auslöser sollen interne Querelen bei der Feuerwehr an der Rhönstraße gewesen sein. Demnach habe Sauer, der in der Öffentlichkeit stets korrekt, freundlich und zurückhaltend auftrat, am Ende den Rückhalt seiner Mannschaft verloren. In der Folge soll, so ist es sowohl aus Kreisen der Feuerwehr als auch aus dem Rathaus zu vernehmen, der größte Teil der Feuerwehr-Belegschaft einen gemeinsam signierten Brief an Oberbürgermeister Felix Schwenke gerichtet haben, in dem sie sich über den Führungsstil von Sauer beschwert haben. So soll Sauer intern ein striktes Regiment geführt haben und sei häufig nur wenig oder gar nicht auf Vorschläge aus der Belegschaft eingegangen. Entzündet habe sich der Zwist wohl an der Frage der Ruheräume innerhalb der Feuerwehrstation, berichtet ein Mitarbeiter mit Leitungsfunktion, der Brief und Unterschriftenliste kennt, aber nicht namentlich genannt werden will. Die Identität ist der Redaktion jedoch bekannt.

Offenbachs Feuerwehr-Chef geht: Vorwürfe aus der Belegschaft

Während der Coronakrise mussten aus Infektionsschutzgründen die Ruheräume der Mannschaft in der Wache zu Einzelzimmern umfunktioniert werden. In der Folge hätten einige Mitarbeiter zum benachbarten Arbeiter-Samariter-Bund ausweichen müssen. „Ist es dann zu einem Einsatz gekommen, mussten sie erst über den Bürgersteig in die Feuerwache rennen“, schildert der Mitarbeiter.

Die Feuerwache zur blauen Stunde: Hinter den Kulissen brodelt es aktuell ganz gewaltig. © Stadt Offenbach

Schon am Anfang der Pandemie habe die Belegschaft Sauer aufgefordert, Abhilfe zu schaffen. Doch der habe nichts getan und die Sache laufen lassen, lautet einer der Vorwürfe. Darüber hinaus habe der Amtsleiter nicht mehr den richtigen Ton gegenüber der jüngeren Belegschaft gefunden. „Das sind junge Kollegen, die gut ausgebildet sind und eine ganz andere Herangehensweise haben“, sagt der Mitarbeiter. „Da werden Entscheidungen auch hinterfragt. Da kann man nicht wie vor 30 Jahren einfach Gehorsam einfordern.“

Feuerwehr-Chef aus Offenbach war 30 Jahre im Amt

Mit der Causa Sauer konfrontiert, sagt Oberbürgermeister Felix Schwenke als Dienstherr des Feuerwehr-Chefs nur folgendes: „Ich kann mich zu Personalangelegenheiten in der Öffentlichkeit nicht äußern.“ Uwe Sauer sei ein verdienter langjähriger Amtsleiter, der sich fachlich nichts habe zu Schulden kommen lassen.

Die konkrete Frage, ob Schwenke einen Brief aus der Belegschaft erhalten habe, will er ebenfalls nicht beantworten: „Ich kann mich dazu nicht äußern.“ Dieselbe Antwort kommt vom Verwaltungschef, wenn es um die Wechselgerüchte um Sauer in Richtung Wiesbaden geht. Bislang ist nur so viel bekannt: Sauer habe sich, so berichten es mehrere Stimmen aus der Feuerwehr, auf der Wache schon von der Mannschaft verabschiedet. Dort soll er auch gesagt haben, er wechsele ins Ministerium.

Aktuell noch Amtsleiter: Offenbacher Feuerwehr-Chef befindet sich im Urlaub

Offiziell ist Uwe Sauer laut Stadt aber immer noch Amtsleiter der Feuerwehr und aktuell in Urlaub. Sein Stellvertreter Michael Eiblmaier leitet zur Zeit als bislang offizieller Stellvertreter die Dienststelle an der Rhönstraße. Uwe Sauer selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Schreibt man eine Nachricht an die offizielle Mailadresse des amtierenden Feuerwehr-Chefs, erhält man folgende Antwort: „Dieser Mail-Account wurde stillgelegt. Alle eingehenden Nachrichten werden nicht mehr gelesen oder weitergeleitet.“ Darunter steht: „Mit freundlichen Grüßen Uwe Sauer“. (Christian Reinartz)