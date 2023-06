Besuchermassen bei Bombenwetter

Mit Swingtanz-Vorführungen zeigte der TSC Swing Jets, was ihn als Verein ausmacht. © Reinartz

Stadt und Vereine zufrieden mit dem diesjährigen Mainuferfest. Debatte um zu viel Kulinarik.

Offenbach – Traumstimmung trifft Traumwetter. Und dann meldet die Stadt im Nachgang noch mehr als 30 000 Besucher – die 35. Auflage des Offenbacher Mainuferfest lässt sich fast nur in Superlativen beschreiben. Entsprechend zufrieden zeigt sich Stadtwerkesprecherin Regina Preis: „Es war ein rundum gelungenes Fest. Wir haben nur positives Feedback bekommen.“ Auch wenn der Sonntag sehr heiß gewesen ist, sodass sich stellenweise die Besucherreihen gelichtet hatten, war es wohl der Samstagabend mit dichtem Gedränge und abertausenden Besuchern, der einen dieses Fest der Vereine nicht so schnell vergessen lassen wird. „Wir ziehen ein rundherum sehr positives Resümee und glauben, dass sich das Mainuferfest in der zweiten Auflage nach Corona wieder richtig etabliert hat“, so Preis.

Offenbacher Mainuferfest: „Tolle Möglichkeit, die Vereinskassen aufzubessern“

Wie immer hatte ein Großteil der 97 teilnehmenden Gruppen, besonders die internationalen Kulturvereine, kulinarisch aufgefahren, was die jeweilige Länderküche hergibt. Aber auch Sportvereine, Musikvereine oder Initiativen lockten mit Leckereien, um beim Mainuferfest nicht nur sich selbst zu präsentieren, sondern auch etwas zu verdienen. Für Regina Preis eine „tolle Möglichkeit, die Vereinskassen aufzubessern“; für manche Vertreter mit weniger gewinnträchtigen Angeboten allerdings ein Wermutstropfen. Vereine, die sich an ihren Infoständen klassisch vorgestellt hätten, statt Essen anzubieten, seien in der öffentlichen Wahrnehmung etwas hinten runtergefallen, bemerkt eine Sprecherin. Ihr sei es wichtig, die Stadt auf diese Entwicklung aufmerksam zu machen.

In der Tat hatte das Mainuferfest auch dieses Jahr viel mehr zu bieten als Kulinarik. So zeigten zahlreiche Vereine auf der Bühne im Hof des Büsingpalais, was ihre Gruppierung ausmacht. Ob Vorführung der Kindergruppe des Serbischen Kulturzentrums, eindrucksvolle Demonstration des Fechtclubs oder Stadtgarde-Konzert – das Programm strotzte nur so vor Darbietungen der Vereine auf den Bühnen und an den Ständen.

Auch im Lilipark ging es hoch her, ob tanzbarer Swing und Boogie Woogie, Funk und Soul oder Bigband-Sound. Der Jazz e. V. hatte wieder groß aufgefahren und rundete das Mainuferfest kulturell ab. Auch so manche Initiative und Naturschutzvereine wie BIL, BUND und Nabu waren präsent, um über ihre Agenda und ihr Engagement zu informieren.

„Das Mainuferfest ist seit jeher ein Fest für die gesamte Vereinslandschaft“

Auch wenn das Fest wohl jedem etwas zu bieten hatte, war es doch die Mainstraße mit ihren kulinarischen Publikumsmagneten, die bis zum Bersten voll war. Und sicher fand nicht jeder den Weg zu den weniger lauten Infoständen vieler Offenbacher Gruppierungen abseits von Grill und Drehspieß.

Man könne das aber auch als positive Synergie betrachten, merkt etwa ein Leser und Kommentarschreiber in den sozialen Medien an. „Wenn der portugiesische Verein 1000 Leute mit seinen Sepias zum Fest lockt, bleiben vielleicht 100 davon bei den anderen Vereinen hängen. Das sind dann Leute, die sonst nie gekommen wären.“

Stadtwerke-Sprecherin Regina Preis jedenfalls will wegen solcher Themen mit den Vereinen in Kontakt bleiben und bietet Gespräche an. Ihr ist wichtig: „Das Mainuferfest ist seit jeher ein Fest für die gesamte Vereinslandschaft.“ (Christian Reinartz)