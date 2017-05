Kampf um Kitaplätze geht weiter

Offenbach/Hanau - Der Kita-Ausbau kommt nicht entscheidend voran: Von 2015 auf 2016 wurde die Betreuungslücke bei unter dreijährigen Kindern (U3) trotz Anstrengungen der Politik größer, wie Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen. Bundesweit fehlten 300.000 Kitaplätze. Die Misere ist auch in Rhein-Main spürbar. Von Peter Schulte-Holtey

Es gibt längst einen gesellschaftlichen Konsens, der besagt: Frauen und Männer sollen gleichberechtigt am Berufsleben teilnehmen können. Laut dieser Theorie (und gesetzlicher Vorgaben) haben Familien auch einen Anspruch auf einen Krippenplatz für ihre unter Dreijährigen. Doch die Praxis sieht oft anders aus. Krippenplätze sind vielerorts Mangelware. Der Deutsche Städtetag fordert jetzt von Bund und Ländern zusätzliche Mittel für einen bedarfsgerechten Betreuungsausbau. Die von der Bundesregierung bewilligten Mittel von 1,2 Milliarden Euro für 100 000 zusätzliche Plätze „reichen hinten und vorne nicht“, kritisiert die familienpolitische Sprecherin der Grünen, Franziska Brantner.

Die Lage ist angespannt: In Westdeutschland verringerte sich die Betreuungslücke von 2015 auf 2016 lediglich in Hamburg, in allen anderen Ländern stieg sie zum Teil sehr stark. In Hessen hatten laut IW-Studie 13,7 Prozent aller Kinder unter drei Jahren keinen Betreuungsplatz, obwohl sich die Eltern einen wünschen. Das entspricht 23 049 Kindern. Derzeit befinden sich nach Angaben der Forscher in Hessen 29,7 Prozent der Kinder unter drei Jahren in Betreuung. Bedarf bestehe aber für 43,4 Prozent. Im Kreis Offenbach hat Egelsbach mit 31, 8 Prozent die höchste U3-Versorgungsquote in Einrichtungen (plus 11,3 Prozent in der Tagespflege); gefolgt von Rödermark mit 30,2 Prozent (Tagespflege: 8,2 Prozent) und Heusenstamm mit 25 Prozent (Tagespflege: 8,1 Prozent). Angestrebt wird eine durchschnittliche Versorgungsquote von 35 Prozent im Kreisgebiet.

In Hanau fehlten Ende März noch 266 Plätze in der U3-Betreuung. Bis Anfang September sollen nach Angaben aus dem Rathaus mittels Umstrukturierung in den Einrichtungen und durch den zusätzlichen Einsatz von Tagesmüttern 101 Plätze geschaffen werden. Darüber hinaus werden bis 2021 weitere drei Einrichtungen durch die Stadt gebaut.

Aufgrund der stark gestiegenen Geburtenrate und dem anhaltenden Zuzug von Neubürgern steht auch die Stadt Offenbach laut Stadtsprecher Fabian Iskandar El Cheikh vor der großen Herausforderung, neue Kitaplätze zu schaffen (Krabbel- und Kindergartenplätze). Über die bestehende Planung, die 2013 beschlossen wurde, sei zusätzlicher Bedarf entstanden. Deshalb arbeite die Stadt derzeit an einer völlig neuen Kita-Entwicklungsplanung, die voraussichtlich im Herbst durch die städtischen Gremien beschlossen werden soll. El Cheikh räumt ein: „Andernfalls ist sicher davon auszugehen, dass perspektivisch die Nachfrage bzw. der tatsächliche Bedarf nicht gedeckt werden kann. Konkrete Aussagen müssen getroffen werden, wie viele Plätze bis 2022 noch fehlen. Auf dieser Grundlage muss der weitere Ausbau erfolgen.“

Dabei kommen aber zwei grundsätzliche Probleme auf die Stadt zu: Der Mangel an Erziehern und fehlende Liegenschaften bzw. Standorten. Deswegen wird auch bei der Sanierung von Kitas stets eine Erweiterung geprüft. Von 2014 zu 2015 entstanden 193 Plätze neu. Bei der Sanierung von Kita Rödernstraße und Brandenburger Straße werden Erweiterungen vorgenommen. Weitere neue Plätze entstehen derzeit in der Hafenkita, Kita MAN-Roland und Kita Lachwiesen.

