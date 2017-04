Betrüger zocken mit neuer Masche am Telefon ab

Offenbach - Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche im Kreis Offenbach. Dabei geht es um angebliche Gewinnversprechen, die Anrufer gegenüber ihren meist älteren Opfern machen.

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat aktuell einiges zu tun. Ihnen liegen nämlich mehrere Anzeigen aus dem Kreis Offenbach vor, wonach die Täter ihren meist älteren Opfern am Telefon von einem angeblichen Gewinn erzählen. Laut Polizei geben die Unbekannten dabei mit Hinweis auf ein Zeitungsabo vor, die Angerufenen hätten bei einem Gewinnspiel eine größere Summe Geld gewonnen. Damit der Gewinn aber ausbezahlt werden könne, müsse eine Bearbeitungsgebühr vorab entrichtet werden - diese betrüge mehrere hundert Euro. Das wiederum geschehe in Form sogenannter Steam-Gutscheinkarten, berichtet die Polizei in dem Fall weiter. Diese Karten gibt es unter anderem an Tankstellen.

Einige Zeit später melden sich die Betrüger dann wieder bei ihren Opfern und fragen nach den Seriennummern dieser Steam-Scheine. Laut Polizei können sie dann mit diesen Nummern unter anderem online einkaufen. Weil die Betroffenen sogar oftmals tatsächlich ein solches Abonnement abgeschlossen haben, werden sie meist nicht misstrauisch.

Die Polizei warnt jetzt vor solch überraschendem Geldsegen. Gerade wenn Betroffene zuvor bei keinem Gewinnspiel mitgemacht haben, sollten sie skeptisch werden. Bei Zweifeln sollte die Polizei informiert werden. (jo)

Die gängigsten Tricks der Diebe Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa