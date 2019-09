Bewegen statt Schonen? Worauf kommt es an bei Schmerzen oder Verletzungen im Rückenbereich?

Klare Ansage von Gelenk-Experte Felix. Mit gezielten Übungen und Kinesio-Tapes hilft er Natalie nach ihrem Unfall zurück in den Alltag.

Es ist schon Nacht, als Natalie im Auto nach Hause sitzt. Eine Zeit, in der eigentlich keine Straßenbahn fährt und dennoch – plötzlich kracht es und einer der Züge stößt ungebremst mit dem PKW zusammen.

Diagnose: Schleudertrauma, diverse Verletzungen im Nackenbereich und ruckartige Verspannungen der Muskulatur.

Übelkeit und Schwindel verschwinden Gott sei Dank nach einigen Tagen wieder aber Natalie kann ihren Kopf nur schwer bewegen und leidet unter Schmerzen, egal ob sie sich bewegt, oder Ruhe hält.

Als sich die Beschwerden ausweiten und gerade im Schulter-Arm-Bereich die Schmerzen zunehmen, wendet sie sich an ihren Trainer Felix im INJOY Offenbach. Dank seiner physiotherapeutischen Lehre und medizinischen Kenntnisse weiß er ihr zu helfen.

Nach einem Anamnesegespräch und einer Untersuchung des Bereichs, taped er den schmerzenden Bereich. „Im Gegensatz zu einer Halskrause, die die Muskulatur nur weiter schwächt und die Beschwerden verschlimmern kann, helfen Kinesio-Tapes bei der Genesung und lindern die Schmerzen“, erklärt Felix.

Nach Abklingen der akuten Schmerzen geht er mit der jungen Frau an die Kraftgeräte und stellt ihr einen neuen Trainingsplan zusammen. Natalie stellt überrascht fest: „Ich dachte eher, dass ich den Bereich schonen sollte, aber Gott sei Dank hat mir Felix erklärt, dass dem nicht so ist und mir die richtigen Übungen gezeigt!“

Training zur Genesung?

„Auf jeden Fall! Natalies Schmerzen rühren von einer Überdehnung her und nicht von verletzten Wirbelkörpern, wie die Untersuchung ergeben hat – daher wäre Ruhigstellung genau das Falsche. Dann können Immobilisationsschmerzen auftreten und den Genesungsprozess stark verlangsamen.“, erklärt der Experte. Gemeinsam erarbeiten Natalie und Felix einen Plan mit isometrischen Übungen, Haltungsaufbau und Mobilisation. Natalie berichtet: „Dank Felix war ich nach ein paar Wochen wieder fit, einfach weil ich mich darauf verlassen konnte, dass er Ahnung von dem hat, was er tut. Ich bin froh, dass ich im INJOY Offenbach Mitglied bin, weil ich hier einfach von Ernährungswissenschaftlerin bis Rückenspezialist alle in greifbarer Nähe habe und weiß, dass ich effektiv trainiere und immer jemand da ist bei Fragen oder Problemen.“

Bei Verletzungen oder Schmerzen ist Ruhigstellung und Schonen also nicht immer das Richtige. Dafür ist es aber von enormer Bedeutung, sich an geschulte und erfahrene Trainer zu wenden, die nach der ärztlichen Diagnose genau wissen, wie es weiter gehen soll, wie z.B. Felix im Gesundheitsclub INJOY Offenbach.