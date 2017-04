Mit Brexit platzen Träume

Offenbach - Auf den Brexit, den geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union, haben die meisten Deutschen einen distanzierten Blick aus einer Beobachterposition, nur wenige sind unmittelbar betroffen. Von Veronika Schade

Die Schotten Chris und Laura Muncie leben mit ihrem zweijährigen Sohn John in Bieber. Nach dem Brexit haben sie ihren geplanten Hausbau aufgegeben. Ganz anders Familie Muncie: Die Schotten verschlug es vor drei Jahren beruflich nach Deutschland, Offenbach sollte ihre neue Heimat werden. Seit dem Brexit ist alles ungewiss. Eine Geschichte über die persönlichen Folgen politischer Entscheidungen. Für Familie Muncie ist seit dem 24. Juni 2016 alles anders. „Ich schaute mir die Ergebnisse der Brexit-Abstimmung im Fernsehen an und war geschockt", erinnert sich Laura Muncie an den Morgen danach. „Wir sind raus aus der EU!", mit diesem Schrei weckt sie ihren Mann Chris. Alles fällt schlagartig zusammen – die Pläne, Vorstellungen und Wünsche für das Leben, das sie im Begriff waren, in Deutschland aufzubauen – und macht einer großen Ungewissheit Platz. Was wird aus ihren Arbeitsplätzen? Dürfen sie überhaupt bleiben?

Vor drei Jahren nimmt Chris, der aus dem schottischen Hochland stammt, eine Stelle als Controller in einem Finanzunternehmen in Frankfurt an. Das Ehepaar zieht nach Sachsenhausen, von dort nach Bieber. „Obwohl uns vor Offenbach jeder gewarnt hatte“, schmunzelt Laura. „Aber uns hat es hier auf Anhieb gefallen.“ Vor zwei Jahren kommt Sohn John zur Welt. Die Familie fühlt sich freundlich aufgenommen, auch im Job läuft es für beide rund. Laura arbeitet freiberuflich als Lehrerin für Business-Englisch – was ohne die EU-Freizügigkeit nicht möglich wäre. Das Paar beschließt, zu bleiben, reserviert ein Grundstück in einem geplanten Offenbacher Bauprojekt.

Doch mit dem Brexit platzt der Traum vom Hausbau. Traurig zeigt Laura ein Baustellen-Bilderbuch, mit dem sie ihrem Sohn das Geschehen näher bringen wollte. „In unserer Lage ist das Risiko aber zu hoch. Wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt, sind auf der Reise zu einem unbekannten Ziel.“ Um den Kurs zumindest ein wenig einschätzen zu können, liest Laura jeden Tag sechs Zeitungen, will bestmöglich informiert sein.

„Zu ihrer Strategie gibt die britische Regierung keine Auskunft, zeigt keinerlei Interesse, sich mit der dezentralen Regierungen von Schottland zusammenzusetzen“, bedauert die 38-Jährige. Als Schottland beim Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2014 für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt hat, sei sie erleichtert gewesen. „Aber anders als damals hat Schottland jetzt viel mehr zu verlieren, wenn es in Großbritannien verbleibt.“ Der Brexit werde dort mehr zu spüren sein, und das Land werde mehr Zeit brauchen, sich davon zu erholen. Sie fürchtet vonseiten der konservativen Regierung um Theresa May einen Ausverkauf der für Schottland wichtigen Wirtschaftsbereiche wie Fischerei und Landwirtschaft (allein der Export von Nahrungsmitteln und Getränken, allen voran Whisky, hat ein neues Rekordhoch von 5,5 Milliarden Pfund erreicht) – der Grund, warum Großbritannien keine Unabhängigkeit wünscht. „Schottland stellt für Großbritannien einen Vermögenswert dar und wäre das auch für die EU“, ist sich Laura Muncie sicher.

Der Kurs der britischen Regierung sei konträr zu den Werten, die die EU und die Schotten verträten. So sei Schottland führend in Sachen Umweltschutz und erneuerbare Energien, auch die Einwanderung von Flüchtlingen werde aufgrund der alternden Bevölkerung unterstützt. „Was passiert mit den vielen EU-Bürgern, die dort leben? Und mit den Schotten, die in der EU leben? Brauchen alle ein Visum? Müssen sie zurückkehren? Die ganze Wirtschaft hängt doch von den Menschen ab“, so Muncie, die sich seit dem Referendum nicht mehr britisch fühlt: „Ich habe diese Identität abgestreift wie eine Jacke, die nicht mehr passt. Tatsächlich fühle ich mich Schottland näher als je zuvor, obwohl ich es verlassen habe.“

Die Menschen, die der Familie begegnen, erwarten von den meist einzigen Briten, die sie kennen, Erklärungen zum Brexit, Antworten darauf, wie es weitergeht. „Doch die haben wir selbst nicht“, sagt sie wehmütig. Eine Rückkehr nach Schottland ist keine Option. Im Gegenteil, sie bemühen sich um die deutsche Staatsbürgerschaft, besuchen Deutschkurse. „Es ist für uns dringend, auch im Interesse unseres Sohnes, der hier geboren ist.“ Der Zweijährige besucht eine deutsche Tagesmutter, wächst mit beiden Sprachen auf. Das Gefühl der Machtlosigkeit macht dem Paar zu schaffen. Immerhin darf es sich an den für Juni angesetzten britischen Neuwahlen beteiligen. Bis dahin heißt es weiter hoffen und bangen...

