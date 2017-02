Mit Leib und Seele Fastnachter

Bieber - Wenn die Interessengemeinschaft Bieberer Fastnacht (IGBiF) zur Sitzung lädt, ist die Hütte voll und die Stimmung großartig. So auch zweimal am vergangenen Wochenende im Pfarrheim St. Nikolaus. Von David Heisig

Raketen über Bieber gibt es nicht nur an Silvester: Bei den Sitzungen der IGBiF werden gefühlt mindestens so viele gezündet wie zum Jahreswechsel. Eine „wunderbare Nacht“, prophezeit Sitzungspräsident Markus Gesser dem Publikum. Politisch habe er sich in seiner Präsidentenrede bisher meist zurückgehalten. Doch Europafeinde und AfD schlügen ihm auf den Magen. „Die Phrasendrescher, sagt ein Gesser, regieren uns gewiss nicht besser. Drum bitte ich die Alten, wie Jungen: gebt dieses Land nicht an die Dummen.“ Dafür gibt es Szenenapplaus.

Eine Schunkeleinlage baut Stimmung auf. Protokoller Klaus-Peter Keller hat keine einfache Aufgabe, muss er doch Ernstes humoristisch verpacken. Mit jemandem eigentlich ungeliebten haben die Karnevalisten Glück: mit Donald Trump. Auch Keller nimmt den aufs Korn. Ein Selbstläufer sei ein Protokoll aber nie, weiß er. Er schreibt zusammen mit Gesser. Es werden Themen gesucht, Fakten recherchiert. Das Publikum soll sich an den Versen reiben. Etwa wenn Keller vorrechnet, wie viele Ur-Offenbacher noch in der Stadt wohnen. Respekt habe er vor dem Reimen. Viele Tuschs gibt es für ihn allemal.

Eines Eindrucks kann der Betrachter sich nicht verwehren: Viele Aktive kokettieren damit, wie lange sie bei der IGBiF schon in der Bütt stehen. Keller seit 25 Jahren. Ebenso Willy Röder als Schornsteinfeger, der in diesem Jahr „beichtet“, er habe was mit Hape Kerkeling, Klaus Wowereit und Elton John gemeinsam. Wer an sexuelle Orientierung denkt, irrt. „Wir hatten noch nie einen Schornsteinfeger-Vortrag“, unkt er. Hanne Feind sucht seit 52 Jahren nach Themen für ihre Reden, ist auf Bitten Gessers wieder in den närrischen Ring gestiegen. Sie macht es klassisch. „Das wär‘ zu schön, um wahr zu sein“, ist ihr wiederkehrender Reim. Das Publikum goutiert das.

Nachwuchs rekrutiert sich traditionell aus der Katholischen Jugend (KJB). Die macht, eine ganze Saalreihe besetzend, richtig Alarm. Gesser holt daher die KJB-Präsidentin Nina Dietermann auf die Bühne. Die fordert keck erst einmal einen IGBiF-Orden (Weingläschen inklusive Halter zum Umhängen), lässt der Bieberer Fastnacht lautstark eine Rakete steigen und Gesser ein wenig sprachlos zurück. Feind kontert: Ob die Jugend die Refrains der Lieder in Endlosschleife wiederhole, weil sie Angst hätte, die Alten würden die Texte zu schnell vergessen. Etwa bei „Atemlos durch die Nacht. Das ist Bieberer Fassenacht“ der „Scheppsingers“, auch der KJB entwachsen. Die Helene-Fischer-Melodie lässt sich gut mitgrölen. Das Verhältnis zwischen Jung und Alt ist ein gutes. Allerdings schaffen es nicht alle zur IGBiF. Eine Lücke ist da. Gewiss ist aber eins: In der Show steckt viel Arbeit, die viele Ehrenamtliche für das Publikum zusammen leisten. Dafür Chapeau.

Richtig musikalisch geht es Fred Bauer an. Er sei gar kein Fastnachter, frotzelt er. Was er aber gewiss ist: ein toller Musiker. Am Keyboard fantasiert er mit Melodien und erzählt nebenbei, was er alles „paradox“ findet. Etwa wie paradox es sei, Kickers-Fan zu sein, nur um sich postwendend ein Fan-Käppi aufzusetzen. Als er am Ende mit der Saal-Band „Johnny B. Goode“ jammed und betont, das sei nicht geprobt gewesen, tobt der Saal. Hut ab vor so viel Können.

Ebenso überzeugen Christiane Gebhard und Betty Rothbarth im Sketch vom „Wartezimmer“. Die beiden spielen das Zwiegespräch gekonnt und kongenial. Jenny Gesser berichtet als Bauherrin von der Erweiterung des eigenen Hauses, Baukatastrophen inklusive. Beim „IGBiF-Stammtisch“ fallen bei sieben Männern fast alle Hüllen, bevor die eine Dame schnell den Vorhang zuzieht.

Getanzt wird auch. Das Damenballett präsentiert eine Hillbilly-Nummer und das „Babyballett“ rockt als Boxer zu „Eye Of The Tiger“ die Bühne. Beim Herrenballett wird es dunkel. Im Saal zumindest. Tragen die Herren doch schwarze Ganzkörperanzüge mit aufgemalten, fluoreszierenden weißen Skeletten. Ein bisschen gruselig, aber sehr lustig. Einfach dazu gehört bei den Bieberer Fastnachtern am Ende ihr grün-gelbes Farbenmeer aus Schals und Fahnen. Wenn zur Musik der „5 Jahreszeiten“ das „Wir sind mit Leib und Seele Bieberer“ angestimmt wird, dann empfindet es jeder im Saal so...