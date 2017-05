Teich als Abwasser-Grube für Kleintierzüchter

Die Idylle trügt, der Bavaria-Teich an den Bieberer Siebeneichen ist belastet und kippt regelmäßig um. Nach Einschätzung des Umweltamts muss das besonders für Amphibien wichtige Gewässer dringend saniert werden. Nun auf Kosten der Stadt...

Offenbach - Schon seit 2003 schwelte ein Konflikt zwischen dem städtischen Umweltamt und dem Kleintierzuchtverein Bavaria 1906 im Stadtteil Bieber. Es ging um den zunehmend kläglicheren Zustand eines als Biotop geltenden Weihers auf dem Pachtgelände. Von Thomas Kirstein

Nun zieht die Stadt die Reißleine und übernimmt die Pflege des Problemteichs selbst. Die Kosten sind nach oben offen. Im trockenen Sommer 2015 ist der von der Bavaria als Teil des Areals an der verlängerten Waldhofstraße gepachtete Teich völlig ausgetrocknet. Nach Baumaßnahmen in der Nachbarschaft gibt es keinen natürlichen Zufluss mehr. Als bei einer Begehung ein ESO-Mitarbeiter vermeintlich festen Grund betritt, sackt er ein und steckt mit seiner Anglerhose bis zur Hüfte im Schlamm. So schildert es Heike Hollerbach. Die Chefin des städtischen Umweltamts urteilt: „Das Gewässer ist eigentlich fertig, es braucht über Jahre eine andere pflegerische Betreuung.“

Die übernimmt jetzt die Stadt. Der immer wieder umgekippte Teich wird aus dem Pachtvertrag gelöst und damit der Verantwortung der aus Sicht des Amts mit der Sanierung finanziell überforderten Geflügel- und Kaninchenfreunde entzogen. Es dürfte keine leichte und billige Aufgabe sein, die rund 1000 Quadratmeter große Wasserfläche wieder in einen Zustand zu versetzen, der ihre wichtige Funktion als Laichgewässer für mehr als 5000 Amphibien wiederherstellt. Erdkröten, Spring- und Grasfrosch, Berg- und Teichmolch vermehren sich dort.

Den Verein setzt die Übereinkunft, die nach einem erneuten Treffen von Behördenvertretern und Verein samt Anwalt am vergangenen Donnerstag getroffen wurde, unter Zugzwang. Bis spätestens 31. Juli muss die Bavaria eine Lösung für die Abwässer ihres Vereinsheims gefunden haben. Bereits am 31. Mai wird die Einleitung abgeklemmt. Bislang fließt der Überlauf aus einer Absatzgrube durch eine sogenannte Pflanzenbeetkläranlage in den Tümpel. Diese vor 20 Jahren installierte Schilf-Kies-Kombination baut wohl Organisches biologisch ab, filtert jedoch keine Schwermetalle und andere toxische Stoffe heraus.

Die natürliche Kläranlage ist kaum darauf ausgelegt, dass aus dem Clubheim trotz einer im Pachtvertrag ausgeschlossenen gewerblichen Nutzung des Areals ein sehr beliebtes Ausflugslokal für die Allgemeinheit wurde. Dem Umweltamt gilt zudem ein nur fünf Meter vom Ufer gelegener Misthaufen, aus dem die Gülle tropft, als „umweltschädigende Gefahrenquelle“. Diese werde trotz Aufforderung nicht beseitigt, ebenso nicht am Ufer verrottende Reste von Wassergeflügel-Hütten.

Bavaria-Schriftführer Arno Schütz – einen Vorsitzenden hat der Verein sein 2012 nicht – sagt, heute würden Schadstoffe festgestellt, die’s früher eben nicht gab. Sein Verein mit den rund 50 Züchtern komme nun kaum umhin, eine andere Lösung für seine Abwässer zu finden: „Wir haben uns mit der Stadt geeinigt, dass wir eine Art Zisterne bauen. Aber die konkreten Auswirkungen kennen wir noch nicht, was auf uns an Kosten zukommt, auch noch nicht.“ Der jetzt erzwungene Abschied vom Zugriff auf den Teich fällt inzwischen leichter. Keines der Mitglieder setzt seit dem Austrocknen noch auf die ein Gewässer erfordernde Entenzucht. 2015 hatten Vereinsmitglieder die Stadt aufgefordert, den Teich von der Feuerwehr fluten zu lassen, was abgelehnt wurde: Das sei beim gegenwärtigen Zustand der Fläche sinnlos.

Vergangenes Jahr war der Bavaria-Weiher wieder für Schlagzeilen gut. Vereinsmitglieder sollen auf Brandbeschleuniger zurückgegriffen haben, um den Schilfgürtel abzufackeln. Aktuell machte sich für die Kleintierzüchter Biebers CDU stark. Deren Vorsitzender Michael Herzberg kritisierte – noch vor dem jüngsten Treffen mit der Stadt – ein rigoroses, den Verein existenziell bedrohendes Durchgreifen des Umweltamts: „Hier wird mit Kanonen nicht auf Spatzen, sondern auf Kleintiere geschossen.“

Das Amt hält entgegen: „Der Verein verstößt gegen geltendes Recht und ist darüber nicht in der Lage, seinen Pflichten nach dem Pachtvertrag nachzukommen.“ Jahrelange Gespräche und Hinweise hätten nicht weitergeholfen. Demnach ist der Weiher in einem „desolaten, instabilen Zustand“. Es wurden hohe Zinkkonzentrationen gemessen, Einleitungen entsprechen „ungereinigtem häuslichem Abwasser“. Nun komme die Stadt der Bavaria, die wirtschaftlich nicht in der Lage sei, Schlimmeres vom Biotop abzuhalten, entgegen. Zudem werde davon abgesehen, Schadenersatzforderungen gegen den Verein zu stellen.