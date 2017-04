Auch eine Fahrbahnheizung braucht mal Wartung: Am Montag hat der ESO mit Überprüfung und Reparaturarbeiten begonnen.

Offenbach - Der sogenannte Bieberer Schlupf, die S-Bahn-Unterführung in der Seligenstädter Straße, ist so steil, dass er bei Glätte nicht von Bussen befahren werden könnte: Deshalb hat er Offenbachs einzige beheizbare Fahrbahn. Und auch eine Fahrbahnheizung braucht mal Wartung.

Am Montag hat der ESO mit Überprüfung und Reparaturarbeiten begonnen. Im Laufe des heutigen Mittwochs soll beides beendet sein – und damit ist es auch vorbei mit der Verkehrsbehinderung auf der Bieberer Durchgangsstraße. In Höhe der Kreuzung mit der Bremer Straße war die Spur in Richtung Bieber-Waldhof komplett entfallen. Der Verkehr wurde mithilfe von Baustellenampeln wechselseitig über die entgegengesetzte Fahrspur geleitet. Schaffen die ESO-Leute ihr Pensum, werden die Haltestellen „Oberhofstraße“ und „Bremer Straße“ wieder angesteuert.