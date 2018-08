Bierdeckel-Kampagne bricht Lanze für den Islam

Gegen Vorurteile

Mit insgesamt zehn spielerischen Mundart-Fragen will der Verein Orient-Netzwerk den Offenbachern den Islam erklären. Gedruckt sind sie auf regulären Bierdeckel.

Offenbach - „Wie is des mit dem Koppduch? Und was werd in so ’ner Moschee eichendlich gemacht?“ Diese und acht weitere Fragen in hessischem Dialekt werden aktuell in unterschiedlichen Offenbacher Lokalen und Einrichtungen gestellt – und zwar schriftlich, auf Bierdeckel gedruckt.