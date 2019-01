Gerstensaft im Doppelpack?

Individuelle Stände und viele Sorten: In Karlsruhe hat sich die Bierbörse seit vielen Jahren etabliert. Vom 22. bis 25. August kommt die Veranstaltung auch nach Offenbach. Möglicherweise ist sie im Sommer nicht das einzige Innenstadt-Fest rund um den Gerstensaft.

Offenbach – „Was man hat, das hat man“, lautet ein wertvoller Tipp beim Skat. Das hat sich wohl auch Oberbürgermeister Felix Schwenke für sein neues Festekonzept gedacht. Denn möglicherweise gibt es in diesem Sommer in Offenbach zwei Veranstaltungen rund um den Gerstensaft. Von Steffen Müller

Fest steht, dass es vom 22. bis 25. August zum ersten Mal eine Bierbörse in der Innenstadt gibt. Nicht ausgeschlossen ist außerdem, dass Getränkehändler Hans Peter Kampfmann sein in Offenbach über 30 Jahre lang etabliertes Bierfest ausrichtet. Schließlich läuft sein Vertrag mit der Stadt noch ein Jahr.

+ Prosit auf die Bierbörse: Oberbürgermeister Felix Schwenke sowie die Ausrichter Petra und Bernd Noll. © stm „Im Notfall lieber zwei Feste als gar keins“, begründete Kulturdezernent Schwenke bei der gestrigen Vorstellung des Bierbörsen-Konzepts, warum er bereits einen neuen Veranstalter gesucht hat, während die – mittlerweile abgeschlossenen – gerichtlichen Streitigkeiten zwischen Stadt und Kampfmann noch liefen. „Wir wollten uns nicht erpressbar machen bei der Frage, ob es ein Bierfest gibt oder nicht“, erläutert Schwenke, der noch einmal betont, wie wichtig ihm eine Veranstaltung rund um den Gerstensaft ist. „Das gehört zur Stadt dazu und es hat uns sehr gestört, dass in den letzten Jahren kein Bierfest stattgefunden hat.“

Ob Kampfmann seine eigene Veranstaltung organisiert, konnte Schwenke gestern nicht beantworten. Der Getränkehändler aus Bürgel indes zeigte sich auf Anfrage von der Entscheidung der Stadt, einen neuen Ausrichter zu suchen „überrascht“. Zudem erwähnte er, dass es ihm aufgrund seiner Erfahrung und seiner guten Kontakte zu anderen Händler ein Leichtes sei, in diesem Jahr ein Bierfest auf die Beine zu stellen. Wie hoch die Standgebühren sein werden, sollte Hans Peter Kampfmann von seinem Recht Gebrauch machen, die Veranstaltung durchzuziehen, ist nicht klar. Stadt und Getränkehändler haben über den Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung Stillschweigen vereinbart.

Für den Organisator der neuen Bierbörse, Bernd Noll, ist es wichtig klarzustellen, dass er Kampfmann – den er persönlich kennt – nie bewusst habe herausdrängen wollen. „Wir haben niemandem etwas weggenommen und uns nicht für eine Bierbörse in Offenbach beworben.“ Den Kontakt hat die Stadt in Person von Oberbürgermeister Felix Schwenke gesucht.

Warum es dem Oberbürgermeister ein Bierfest so wichtig ist, dass er bereits vor Abschluss des Gerichtsverfahrens nach einem anderen Ausrichter suchte, wurde bei der gestrigen Pressekonferenz auch deutlich. Einmal mehr betonte er, dass es viele kleine Puzzle-Teile zu der Wiederbelebung der Innenstadt benötige. Ein Bierfest, das über 30 Jahre lang die Massen angezogen hat, sei dafür ein wichtiger Mosaikstein. So wichtig, dass die Stadt riskiert, mit zwei solcher Veranstaltungen einen Abnutzungseffekt zu erzeugen, zumal die Termine zeitlich nahe beieinander liegen könnten. Denn traditionell richtete Kampfmann sein Fest am ersten August-Wochenende aus.

Das Konzept der neuen Bierbörse

Als sich Felix Schwenke auf die Suche nach einem neuen Ausrichter für ein Bierfest machte, war ihm eine Sache besonders wichtig: keine Experimente. „Wir wollten ein Konzept, das an anderen Orten erprobt ist.“ Diesem Kriterium entspricht die Bierbörse. Seit 1987 gibt es bundesweit Bierbörsen, die vom Veranstaltungsbüro Werner Nolden federführend organisiert werden. Bereits zehn Jahre später folgte ein sogenanntes Franchise-System. Heißt: externe Agenturen kümmern sich um die Ausrichtung. Für Offenbach ist Bernd Noll mit seiner Agentur Alpha-Marketing der Lizenznehmer, der ein klares Konzept verfolgt, das in anderen Städten bereits angewandt wird.

Ziel ist es, den Besuchern eine hohe Anzahl an Biersorten anzubieten. In einigen Städten stehen mehr als 300 heimische und internationale Biere zur Verkostung bereit. Wichtig ist Noll, dass die Händler ihre Authentizität bewahren. Deshalb bringt jeder Verkäufer seinen eigenen Stand mit, auch die Gläser stammen individuell von den Brauereien.

Da erst Mitte Dezember der Vertrag zwischen Stadt und Noll geschlossen wurde – der zunächst für ein Jahr gilt – ist der Umfang der Offenbacher Bierbörse noch nicht abzuschätzen. Bislang hat der Veranstalter 17 Händler akquiriert, sein Ziel sind mindestens 35. Ob sich das Fest nur von Aliceplatz bis Stadthof erstreckt, steht auch noch nicht fest. Je nach Anzahl der Stände könnte die Bierbörse auf die Frankfurter Straße oder auf den Hugenottenplatz ausgedehnt werden. Geplant ist ebenfalls eine Bühne für ein musikalisches Begleitprogramm.

Damit die Besucher möglichst viele Sorten probieren können, ohne dass das Fest ausartet (Noll: „Wir wollen kein Wettkampftrinken und keine Ballermann-Atmosphäre“) gibt es für zwei Euro ein „Pro-Bier-Glas“ mit 0,1 Liter Fassungsvermögen, das sich an den Ständen gegen einen kleinen Preis auffüllen lässt.