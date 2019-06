„I love Malle“ in Offenbach: Schlager-Party am Bieberer Berg

Tobee vom „Bierkönig“ in Mallorca gibt seine Hits in Offenbach zum Besten.

Von Peter Klein

Beim „I Love Malle Festival“, das anschließend in Neuss, Hamburg und Berlin Halt macht, ist er in Offenbach zu Gast.

Vor der Bühne recken die Besucher Arme und Gläser in die Luft. Doch blau ist an diesem Nachmittag mit Hitzetemperaturen hauptsächlich der Himmel, der rekordverdächtig starke UV-Strahlen durch die gleißende Sonne durchlässt.

Auch beim Roten Kreuz herrscht entspannte Stimmung. Hauptsächlich hitzebedingte Behandlungen habe es gegeben, was bei einer derartigen Großveranstaltung durchaus im Rahmen sei. Auffällig viele Besucher tragen T-Shirts des Bierkönigs, die es nur auf der Ferieninsel Mallorca gibt. „Malle ist nicht nur einmal im Jahr“, wird Peter Wackel später singen.

Lesen Sie auch: Ein Stück Malle in Offenbach: „Schatzi, warum guckst du so?“

Gleich in Mannschaftsstärke sind die „Mädsche“, wie sie sich selbst nennen, die Handballdamen der HSG Dietzenbach auf den Bieberer Berg gereist. Für sie ist das Malle-Festival ein teamstärkendes Ereignis in der Saisonvorbereitung, das ihnen sichtlich Spaß macht. Auch ihre Abschlussfahrt würden sie jedes Jahr nach Mallorca machen, einfach weil sie das Partygefühl lieben, erklärt Kapitänin Carolin Rotter. Trainer Julian Wurm sieht es locker. Mit den „Mädsche“ zu feiern, sei immer sehr lustig. Aber auch die Leistung müsse stimmen. Eine weitere Anreise hatten die Fußballer vom FC Deisenhofen. Sie kommen aus Oberhaching bei München. Valentin Hoyler hat im Urlaub auf Mallorca von der Malle-Party in Offenbach erfahren, und da die Fußballer an diesem Wochenende die jährliche Mannschaftsfahrt geplant hatten, sei man eben auf den Bieberer Berg gefahren.

Paul Rohmann vom Veranstalter Twinfalcon zeigt sich zufrieden. Bis zum frühen Abend waren rund 2500 Menschen auf den Bieberer Berg geströmt.