Billigbauten für Stadt keine Lösung

Offenbach - Die Frankfurter ABG soll kein Vorbild für die GBO sein, wenn es um kostengünstigeres Bauen geht. Von Thomas Kirstein

Besonders die von der SPD als Idee aufgegriffene Praxis, auf Aufzüge zu verzichten und nur die Erdgeschosse barrierefrei zu gestalten, stößt auf Ablehnung der anderen Fraktionen. Es könnte in Offenbach billiger als bisher Wohnraum geschaffen werden, wenn sich der größte hiesige Vermieter ein Beispiel an seinem Frankfurter Pendant nähme, hatten sich die Offenbacher Sozialdemokraten gedacht und einen Antrag formuliert: Die Gemeinnützige Baugesellschaft möge in Anlehnung an das „Frankfurter Modell“ der ABG ein Konzept erarbeiten. Das städtische Frankfurter Unternehmen zieht momentan in Oberrad 46 Wohnungen hoch. Diese kosten bis zu einem Viertel weniger als herkömmliche, weil etwa die Treppenhäuser außen liegen, Technikleitungen verkürzt sind, einfache Konstruktionsprinzipien Anwendung fanden, auf Aufzüge verzichtet wird und nur dem Parterre Barrierefreiheit gegönnt wird. Der Offenbacher SPD ging es darum, geringere Mieten aufrufen zu müssen.

Den Genossen blies in der Stadtverordnetenversammlung heftiger Wind aus allen Richtungen entgegen. Die Tansania-Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern wie die Linken-Fraktion übten sich in Empörung: Das Ergebnis der geforderten Absenkung von Standards sei unsozial. Die SPD-Stadtverordneten Ulla Peppler und Dr. Christian Grünewald verteidigten den Antrag damit, dass es darum gehe, Wege zu mehr erschwinglichem Wohnraum zu finden. Selbstverständlich würden die Erdgeschosswohnungen für gehbehinderte Mieter reserviert.

Bürgermeister Peter Schneider (Grüne), der Sozialdezernent der Stadt, erklärte, der ermittelte Bedarf an barriere- oder sogar behindertengerechten Wohnungen sei in Offenbach sehr hoch. Die Grünen-Stadtverordnete Susanne Schmidt ergänzte, Billigbauten seien keine Lösung. Preiswerter Wohnraum werde vor allem benötigt für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Familien mit mehreren Kindern – also Gruppen, die auf Aufzüge angewiesen seien. „Die Inklusion wird ad absurdum geführt, wenn all diese Menschen mit ihren spezifischen Bedarfslagen um preiswerten Wohnraum im Erdgeschoss gegeneinander konkurrieren“, so die Grüne Schmitt.

Ein Traumhaus aus Stroh: Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen Zur Fotostrecke

Ihr Koalitionspartner gründete den Widerspruch zur SPD auf baufachliche Ebene. Wenn die als beispielgebend angeführte ABG Ziegelmauerwerk als Modulbauweise verkaufe, sei das für Experten ein Witz, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Walter. Die GBO dagegen sei mit Holzrahmenbauten aus sehr weit gediehener Vorfertigung um Längen weiter. An der Taunusstraße hat die Offenbacher Stadt-Tochter in Zusammenarbeit mit der Herstellerfirma B&O das erste Mehrfamilienhaus – 25 Wohnungen – in Holzmassivbauweise im Rhein-Main-Gebiet hingestellt. Die Verwendung von Systemteilen spart Planungskosten. Die GBO hat für weitere Standorte für den von ihr entwickelten Prototypen bereits die Unterlagen eingereicht. So an der Brandenburger Straße, wo wieder mit B&O 28 Wohnungen „in Holz“ gebaut werden.

Diese Bauweise erspart nach Meinung von CDU-Mann Walter Nachteile, welche ein der ABG abgegucktes Konzept mit sich brächte: im Freien liegende Treppen, eine lichte Raumhöhe von nur 2,45 Meter. Walters Vorschlag zur Förderung von sozialem Wohnungsbau seitens der GBO: Die Baugenehmigung für die Brandenburger Straße werde im Baudezernat des SPD-Oberbürgermeisters Horst Schneider tatsächlich so wie vorgeschrieben innerhalb von drei Monaten erteilt.

Rubriklistenbild: © dpa