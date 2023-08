Bis zur Umsetzung wässert der ESO im Schlosspark

Von: Martin Kuhn

Wer den Schlosspark in Rumpenheim durchstreift, der kann sich an einem schönen Fleckchen Erde erfreuen – allerdings nur auf den ersten Blick. Die Trockenheit setzt dem Park erheblich zu. © Kuhn

Aktuell wird der Gestattungsvertrag fürs Regenwasser final abgestimmt.

Offenbach – Gelber Rasen, braune Blätter. So präsentiert sich der Schlosspark Rumpenheim im Sommer 2023. Der aktuelle Dauerregen ändert wenig „am traurigen Bild“, bilanzierten die Teilnehmer eines Rundgangs, den der CDU-Stadtbezirksverband organisiert hatte. Unions-Politiker beurteilen eine „weiterhin fehlende Bewässerung“ am Ende unter der Überschrift: Volle Fördertöpfe, leere Versprechen. Was unterschwellig als Untätigkeit der Stadt bezeichnet wird, weist die Verwaltung zurück. Es seien einige bürokratische Hürden zu meistern, ehe eine Versorgung per Ringleitung erfolgt. Aktueller Zeitplan für den Schlosspark: Baustart Frühjahr 2024, Fertigstellung August 2024.

Neben interessierten Bürgern folgten Bundestagsabgeordneter Björn Simon, Landtagskandidatin Kim-Sarah Speer und der OB-Kandidat Andreas Bruszynski der Einladung ihres Stadtbezirks. Unisono sagen sie: Ein modernes System gebe es trotz mehrfacher Versprechen der Offenbacher Ampelregierung nicht. Speer: „Die Folgen der Untätigkeit sind verheerend. Wir haben heute keinen Baufortschritt gesehen, nur trockene Wiesen und leidende Pflanzen.” Und Bruszynski ergänzt: „Es ist inakzeptabel, dass das Problem nicht angegangen wird, um den Park zu erhalten und die Grünflächen vor der Hitze ausreichend zu schützen.“

Die Stadt betont auf Anfrage, dass der Schlosspark und die Bewässerung der Neupflanzungen im Amt für Planen und Bauen „ein wichtiges und priorisiertes Projekt ist, an dem intensiv gearbeitet wird“. Die Umsetzung benötig Zeit aufgrund der vorgelagerten Beantragung von Fördermitteln und das Einholen der erforderlichen Genehmigungen und Gestattungen durch Eigentümer.

Zum Verfahrensablauf, der in allen Einzelheiten den Leser ermüden würde, wurde in einer „weiterführenden Entwurfsplanung“ die Machbarkeitsstudie vertieft und gerade im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit optimiert und konkretisiert. Dazu wurden etwa die örtlichen Regenspendedaten der vergangenen zehn Jahre evaluiert und ausgewertet. „Im Ergebnis ist vorgesehen, eine kombinierte Lösung aus Dachflächenwasser, Speicherung in einer Zisterne und Grundwassernutzung umzusetzen.“

Eines von vielen Details: Zur Nutzung des Regenwassers sind mit drei Eigentümergemeinschaften des Rumpenheimer Schlosses Fragen zu klären und ein Gestattungsvertrag abzuschließen. Erst wenn dieser vorliegt, kann der Projektbeschluss im Stadtparlament erfolgen – vorgesehen ist dieser für Oktober. Ausführungsplanung und Vorbereitung der Baumaßnahme schließen sich an, sodass es im Frühjahr 2024 losgehen kann. Bis zur Umsetzung wässert der ESO weiter die neu gepflanzten Bäume per Gießwagen – und zwar bis zu fünf Jahren nach ihrer Pflanzung. „Je nach Auslastung der Gießwagen erfolgt das ein bis zwei Mal alle vierzehn Tage.“

Beim CDU-Rundgang hatten einige Teilnehmer unter anderem Pflege- oder Gießpatenschaften durch Anwohner vorgeschlagen. Wäre das eine weitere Option? „Bürger-Engagement ist immer begrüßenswert“, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings könne der Wasserbedarf der alten Bestandsbäume im Sommer mittels Gießkannen kaum gestillt werden, „da dies mengenmäßig bei Weitem nicht ausreichen würde“. Jungbäume werden üblicherweise mit Wassergaben von 150 Liter pro Baum und Bewässerungsgang versorgt.

Die Anzahl der Bewässerungsgänge werde in der Vegetationsperiode je nach Witterung in Abständen von wöchentlich bis vierwöchentlich gewählt. „Es werden etwa zwanzig Bewässerungsgänge pro Jahr angesetzt. Wichtig dabei ist jedoch, dass nicht ständig ein bisschen, sondern mit möglichst großen Abständen, aber dann durchdringend gewässert wird, damit die Bäume – wichtig, um zukünftige Trockenphasen zu überstehen – ein tief reichendes Wurzelsystem entwickeln.“ (Martin Kuhn)