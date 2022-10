Rund um Hanau und Offenbach: Wo ab Montag geblitzt wird

Von: Lucas Maier

Ab Montag (3. Oktober) kann es auch in Hanau und Offenbach wieder teuer werden, wenn sich nicht an die Geschwindigkeit gehalten wird.

Offenbach – Auch in der Woche ab Montag (10. Oktober) wird in Hanau und Offenbach geblitzt. Die Polizei hat mittlerweile ihre neuen Standorte veröffentlicht. An diesen Stellen sollte besonders auf die richtige Geschwindigkeit geachtet werden.

Hier stellt die Polizei in der Region Offenbach Blitzer auf:

Montag; 10.10.2022: B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenbereich)

Dienstag; 10.10.2022: L 3445, Langenselbold in Richtung Neuberg, bei den Tongruben (Unfallschwerpunkt)

A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

A661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

Donnerstag; 13.10.2022: L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen der Bahnlinie und Anschlussstelle B 44 (Wildgefahrenstrecke)

A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

A661 Anschlussstelle Eckenheim

Freitag; 14.10.2022: B 45, Dieburg in Richtung Hanau, im Bereich des Ausbauendes Hanau (Unfallschwerpunkt);

Samstag; 15.10.2022: B 45, Dieburg in Richtung Hanau, im Bereich des Ausbauendes Hanau (Unfallschwerpunkt).

Regelmäßig werden die Standorte der Blitzer in der Hanau, Offenbach und der Region veröffentlicht. „Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen“, schreibt die Polizei Südosthessen in ihrer Meldung. Seit der Einführung des neuen Bußgeldkataloges werden auch schon bei kleinen Vergehen hohe Strafen fällig. (Lucas Maier)