Blitzer im Kreis Offenbach: Hier müssen Sie aufpassen!

Offenbach - Die Polizei Südosthessen wird in den nächsten Tagen wieder Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt Offenbach und im Kreis sowie dem Main-Kinzig-Kreis durchführen. Wir zeigen, wann und wo genau Autofahrer aufpassen müssen.

Im Jahr 2016 ereigneten sich laut Polizei in Südosthessen insgesamt 14.325 Verkehrsunfälle. 28 Menschen wurden dabei getötet und 565 schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 343 Verkehrsunfällen mit Personenschaden die Ursache. Mit Hilfe der Polizei in Offenbach zeigen wir die aktuellen Messstellen für den aktuellen Monat. Verkehrsteilnehmer sollten aufpassen und sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.

Die aktuellen Messstellen im Überblick:

24./25. Februar: A66, Hanau Richtung Frankfurt, Ausbauende Bergen-Enkheim

23. Februar: A66, Hanau Richtung Frankfurt, Ausbauende Bergen-Enkheim

22. Februar: Dreieich, L3317, Fahrtrichtung Götzenhain Gemarkung Offenbach, L3001, Fahrtrichtung Dietzenbach A66, Hanau Richtung Frankfurt, Ausbauende Bergen-Enkheim

21. Februar: Hasselroth/Gondsroth, Hauptstraße Gemarkung Flörsbachtal, B276, Fahrtrichtung Bad Orb A66, Hanau Richtung Frankfurt, Ausbauende Bergen-Enkheim

20. Februar: A66, Hanau Richtung Frankfurt, Ausbauende Bergen-Enkheim

19. Februar: Langen, B44, Fahrtrichtung Mörfelden-Walldorf Biebergemünd, Frankfurter Straße, Fahrtrichtung Bad Orb A66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Orb/Wächtersbach

17./18. Februar: A66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Orb/Wächtersbach

16. Februar: Neu-Isenburg, Gravenbruchring A66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Orb/Wächtersbach

15. Februar: Hanau, Rodenbacher Chaussee, Richtung Wolfgang - Neu-Isenburg, Friedhofstraße, Richtung Heusenstamm - A 661, Richtung Egelsbach, Ausbauende - A66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Orb/Wächtersbach

14. Februar: Gemarkung Dreieich, L3317, Fahrtrichtung Götzenhain - Gemarkung Neu-Isenburg, L3313 (E-Werk) Richtung Offenbach - Gemarkung Maintal, B8, Fahrtrichtung Frankfurt - A66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Orb/Wächtersbach

Die besten Apps fürs Auto Zur Fotostrecke

13. Februar: Hanau, Ludwigstraße Gemarkung Offenbach, B459, Geisfeldkreisel, Fahrtrichtung Offenbach - A66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Orb/Wächtersbach

12. Februar: Gemarkung Offenbach, B459, Geisfeldkreisel, Fahrtrichtung Offenbach

10. und 11. Februar: Gemarkung Offenbach, B459, Geißfeldkreisel, Richtung Offenbach

09. Februar: Gemarkung Offenbach, B 459, Geißfeldkreisel, Richtung Offenbach

08. Februar: Rodgau, Mainzer Str.; Rodgau, Feldstr. (Altenheim); Gemarkung Hanau, L3308, Richtung Wolfgang; Gemarkung Offenbach, B459, Geißfeldkreisel, Richtung Offenbach

07. Februar: Gemarkung Dreieich, L3317, Richtung Götzenhain; Gemarkung Seligenstadt, L2310, Richtung B45; Gemarkung Offenbach, B459, Geißfeldkreisel, Richtung Offenbach

06. Februar: Hanau, Rodenbacher Chaussee, Richtung Wolfgang; BAB A661, Ausbauende, Anhaltekontrolle, Richtung Egelsbach; Gemarkung Seligenstadt, L2310, Richtung B45

05. Februar: Offenbach, Gördeler Str. Gemarkung Langen; B486 Gemarkung Seligenstadt; L2310, Richtung B45

04. Februar: B459, Geißfeldkreisel, Richtung Offenbach

03. Februar: B459, Geißfeldkreisel, Richtung Offenbach

02. Februar: Schlüchtern-Röhrigs, L3292, Richtung Schlüchtern; Hanau-Steinheim, Lämmerspieler Weg, Richtung Steinheim; B459, Geißfeldkreisel, Richtung Offenbach

01. Februar: Offenbach, Bischofsheimer Weg; Hanau, L3268, Richtung Dörnigheim; Nidderau-Ostheim, L3347, Richtung Roßdorf; B459, Geißfeldkreisel, Richtung Offenbach

Sobald uns weitere Messstellen bekannt sind, werden wir die Liste erweitern. Verkehrsteilnehmer sollten darüber hinaus mit weiteren (mobilen) Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Sobald uns weitere Messstellen bekannt sind, werden wir die Liste erweitern.

Kuriose Blitzer-Bilder: Die verrücktesten Radarfotos Zur Fotostrecke

dr/nb/jo