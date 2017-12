Angst vor teuren Fotos - Stau länger als vorher

Der Verkehr auf der Waldstraße staut sich so weit zurück, dass die Kreuzung an der Rowentastraße häufig blockiert ist. Rechtsabbiegen ist so kaum möglich.

Offenbach - Seit der neue Blitzer an der Kreuzung Waldstraße/Odenwaldring in Betrieb ist, staut sich der Verkehr auf der Waldstraße. Besonders zu den Stoßzeiten ist die Blechlawine dort mehrere hundert Meter lang. An der Schaltung der Ampel wird sich aber zunächst nichts ändern. Von Steffen Müller

Penetrantes Gehupe, blockierte Abbiegespuren, genervte Fußgänger, die sich bei Grün durch dicht aneinander gedrängte Autos auf die andere Straßenseite schlängeln – während des Berufsverkehrs ist diese Szenerie an der Kreuzung Waldstraße/Rowentastraße/Schreberstraße Alltag. Der Ausgangspunkt dieses Problems liegt aber rund 300 Meter weiter nördlich. So weit reicht der Stau, der sich von der Ampel an der Kreuzung Waldstraße/Odenwaldring stadtauswärts bildet. Zwar schob sich durch die Waldstraße schon immer eine Blechlawine, doch da seit Anfang November an der Kreuzung zum Odenwaldring Rot- und Temposünder wieder geblitzt werden, bewegt sie sich mit noch mehr Masse durch den Süden der Stadt.

Da viele Fahrer aus Angst vor teuren Fotos und dem Verlust des Führerscheins eher abbremsen als beschleunigen, schätzt das Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement, dass in einer Grünphase pro Spur ein bis zwei Fahrzeuge weniger die Kreuzung überqueren als es vor der Installation des Blitzers der Fall war. Ist es also eine Möglichkeit, die Ampelschaltung zu ändern, und für die Waldstraße länger Grün zu zeigen?

Kurzfristig ist das keine Option, sagt Ivonne Gerdts, die beim Verkehrsamt den Überblick über die Lichtsignalanlagen in der Stadt hat. „Bevor wir eine Ampelschaltung ändern, müssen wir erst ausschließen, dass es sich auf anderen Hauptrichtungen dadurch mehr staut.“ Da der Odenwaldring aber ähnlich stark befahren ist wie die Waldstraße, könnte dort ein Verkehrschaos entstehen. Außerdem ist das Ampelkonzept für die Kreuzung erst Anfang 2016 neu erarbeitet und im April diesen Jahres noch einmal verfeinert worden. Seitdem der Blitzer dort steht, hat sich an der Dauer der Phasen auch nichts geändert. Die Vermutung genervter Autofahrer, dass auf der Waldstraße kürzer Grün ist als vorher, stimmt also nicht.

Ganz ausgeschlossen ist eine neue Ampelschaltung jedoch nicht. Um den Stau zu verringern, plant das Verkehrsamt ein intelligentes Steuerungssystem, das es an einigen Ampeln in der Stadt schon gibt. An der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Odenwaldring beispielsweise misst eine Kamera das Verkehrsaufkommen, woraufhin die Dauer der Grünphasen je nach Staulänge angepasst wird. Die Umsetzung am Knotenpunkt Odenwaldring/Waldstraße könnte aber mindestens ein Jahr dauern.

Ein weiteres Ärgernis vieler Autofahrer ist, dass der Rotblitzer angeblich bereits bei Gelb auslösen soll. Beim Ordnungsamt und auch bei unserer Zeitung sind deshalb schon einige Beschwerden eingegangen. Doch der stellvertretende Ordnungsamtsleiter Frank Weber beruhigt. „Die Anlage wurde vom Betreiber erneut überprüft. Sie funktioniert vorbildlich.“ Eine Möglichkeit für das verfrühte Blitzen könnte laut Weber sein, dass hinterherfahrende Autos auf der Haltelinie zum Stehen kommen und so die Anlage auslösen. „Das lässt sich auch nicht anders einstellen.“ Bedenken müsse aber niemand haben. „Bei der Auswertung erkennt die Anlage, ob bei Gelb gefahren wurde und dann droht auch keine Strafe.“