Grundstein für Bootshalle: Bodenplatte schon fertig

Wiking-Vorsitzender Detlef Reissmann vor seinem derzeitigen Lieblingsobjekt: der neuen Bootshalle. Die Bodenplatte ist am Nordring bereits gegossen. Ein Platz für den symbolischen Grundstein fand sich am Montagabend dennoch.

Offenbach - Das Projekt ist auf dem Weg. Endlich. Das ist deutlich herauszuhören, als Wiking-Vorsitzender Detlef Reissmann die Gäste zu der Grundsteinlegung am Nordring begrüßt. Der interne Beschluss für eine neue Bootshalle erfolgt bereits 2011. Von Martin Kuhn

Sechs Jahre später wird alles gut. Leider nicht ganz. . . Die Wiking hadert mit der Stadt wegen möglicher Anliegerbeiträge. Wenn einer ein Haus baut, hat er was zu erzählen. Wenn einer eine Sportstätte baut, kann er ein Buch schreiben. Das wird deutlich, wenn man den Ausführungen von Detlef Reissmann folgt. Der Wiking-Vorsitzende beschreibt recht kurzweilig (als langjähriger Wiking-Elfer für ihn kein Problem), mit welchen Hindernissen und Wirrungen der Bau einer Sportstätte behaftet ist – das reicht von Grundstückstausch, Bestellung eines Erbbaurechts bis zur Kreditbeschaffung. Das sorgt für so manches Schmunzeln unter den zahlreichen Gästen, darunter Sportdezernent Felix Schwenke, Sportkreis-Vorsitzender Peter Dinkel und Sportamtsleiter Manfred Ginder.

Als sich Bürgermeister Peter Schneider als höchster städtischer Vertreter da anstecken lässt (siehe Zitat!), nimmt das Reissmann sehr dankend auf. Dazu muss man wissen, dass die SG Wiking einen erheblichen Anteil des 560 000 Euro teuren Neubaus selbst finanziert. Der Anteil der öffentlichen Mittel liegt bei 130 000 Euro – das Gros vom Land Hessen. Jetzt könnte auf den Verein allerdings ein weiterer „mittlerer fünfstelliger Betrag“ hinzukommen.

Grund ist die geplante Umgestaltung des Nordrings zwischen Kaiserleibrücke und Goethering. Als Teil der Regionalparkroute soll diese (sicher erforderliche) Aufhübschung in diesem Sommer beginnen. Kalkulierte Kosten: 420.000 Euro. Als sogenannte Erschließungsbeiträge sollen gut 120.000 Euro in den Stadtsäckel fließen – unter anderem von der 1903 gegründeten Sportgemeinschaft. „Glaubt bloß nicht, dass wir das zahlen...“, kündigte Reissmann wohl weitere Verhandlungen an. Als Pensionär hat er ausreichend Zeit und ist ohnehin täglich auf der Bootshallen-Baustelle. Der Vorsitzende weiß also, von was er spricht.

Im Herbst mit dem Hausboot durch Ostdeutschland Zur Fotostrecke

Das ist zunächst ein „trockenes Zuhause“. Damit die Boote nicht mehr im Freien liegen müssen, baut die Wiking eine moderne Vier-Felder-Bootshalle. Sie hat die Abmessungen 24x20 Meter und ist als reine Lagerhalle gedacht. Sie schützt vor Vandalismus und schont das Material, was langfristig dazu beiträgt, Kosten zu sparen. Nach langem Anlauf legten die Baufirmen nach den Plänen der Offenbacher Architekten Wellnitz in den vergangenen drei Wochen los: Einmessen und Aushub, Schotterschicht verdichten, umlaufende Frostschürze ausheben, Eisenarmierung bauen, 125 Kubikmeter Beton in die Schalung pumpen und glätten... „Nach Ostern kommt das Stahlgerüst, im Juni sind wir fertig“, markiert der Vorsitzende die weiteren Schritte.

Die künftige Bootshalle steht auch für den steten sportlichen Wandel bei der Wiking. Sie findet Platz auf den ehemaligen und schon länger nicht mehr genutzten Tennisplätzen, die in den 1970er Jahren auf einem ehemaligen Handball-Kleinfeld entstanden – eingeladen war am Montag daher auch die „alte Tennisriege“, die ein letztes Mal weinen dürfte. Gleichwohl betont Reissmann, dass der Neubau „dringend“ notwendig ist. „Im Bereich des Bootsmaterials wachsen wir ständig.“ Auch das hat damit zu tun, dass die Wiking einst die Zeichen der Zeit erkannte. Das war 2003. Mittlerweile besitzt der Verein allein vier Drachenboote und es kommen so genannte Outrigger hinzu – Kanus mit einem Ausleger. Bislang liegen die überwiegend im Freien, was nicht gerade als zukunftsweisend anzusehen ist.

www.sgwiking.de