Nach 30 Jahren wird entgiftet

Offenbach - Nur wenige Offenbacher erinnern sich noch an die Holzpflasterfabrik Vespermann am Kaiserlei, die im Jahr 1988 ihren Betrieb einstellen musste. Grund waren Verunreinigungen des Bodens und Grundwassers durch chemische Stoffe. Erst jetzt, 30 Jahre später, wird das Areal saniert. Von Veronika Schade

Jede Menge Erde, gestützt von einer Spundwand. Bis zu einer Tiefe von acht Metern wird derzeit das Erdreich am Goethering 20 ausgehoben und davongefahren. Die Bagger und Lkw verrichten dort im Auftrag des Hessischen Umweltministeriums ihre Arbeit unter höchsten Sicherheitsbestimmungen. Denn der Boden ist kontaminiert. Innerhalb der Baugrube wird die Luft abgesaugt und mit Luftkohleeinheiten gereinigt, die ganze Zeit messen Geräte die Umgebungsluft auf Schadstoffbelastung. Auch das sich in der Grube sammelnde Wasser wird gefasst und in einer Aufbereitungsanlage von organischen Schadstoffen gereinigt.



Die Geschichte dieser Baustelle reicht zurück in die 1980er-Jahre und hängt mit einer Fabrik zusammen, die den meisten Offenbachern nicht mehr geläufig ist: Von 1981 bis 1988 stellte die ehemalige Firma Vespermann dort Holzpflaster her. Harthölzer wurden zu Pflasterklötzen geschnitten und im Tauchverfahren imprägniert. Dabei kamen Chemikalien zum Einsatz wie Paraffin, Testbenzin und farbgebende Substanzen.

Bei einer Firmenbegehung stellte das städtische Umweltamt grobe Fehler beim Umgang mit den wassergefährdenden Stoffen fest. Wie unsere Zeitung am 25. März 1988 berichtete, wurden auf dem Hof etwa 30 Fässer mit verbrauchter Imprägnierflüssigkeit offen gelagert – teilweise in unmittelbarer Nähe zu Kanaleinläufen. Der Boden des Firmengeländes war großflächig mit dem Mittel verunreinigt, die Betondecke brüchig. Dass so die Chemikalien ins Erdreich und Grundwasser gelangen, lag auf der Hand.

Weil die Fabrik den Auflagen des Umweltamtes nicht nachkam, veranlasste dieses ihre Schließung. „Auflagen nicht erfüllt: Betrieb stillgelegt“, titelte unsere Zeitung am 10. Juni 1988. Seitdem wurde es ruhig um das Areal am Goethering. Doch was geschah in dieser Zeit mit den Altlasten? „Über viele Jahre wurden dort sogenannte Sofortmaßnahmen ausgeführt“, erläutert Projektleiter Dieter Riemann von der ausführenden Firma HIM. Heißt: Über mehrere Messstellen wurde das in der Tiefe vorliegende Teeröl regelmäßig abgepumpt, um den Schaden zu sichern. Zudem wurde das Grundwasser regelmäßig analytisch überwacht. „Eine direkte Gefährdung für die sogenannten Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Pflanze bestand ohnehin nicht. Die Gefährdung besteht für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser, wobei die Hauptbelastung in fünf bis acht Metern Tiefe vorliegt“, so der Fachmann.

Doch warum findet die eigentliche Sanierung des kontaminierten Bodens erst jetzt, 30 Jahre später, statt? „Die Zeiträume, in denen Altlasten-Grundstücke saniert werden können, sind sehr unterschiedlich“, sagt Annette Zitzer, Sprecherin des Hessischen Umweltministeriums. Abhängig sei dies von rechtlichen Rahmenbedingungen – die aber in diesem Fall schwierig zu klären waren. Nach der Schließung des Betriebs trat die Insolvenz der Firma Vespermann ein. Normalerweise zieht das Regierungspräsidium die Grundstückseigentümer als sogenannte Zustandsstörer zur Sanierung heran. „Diese sind jedoch seit langer Zeit ins Ausland verzogen“, berichtet Zitzer. Diverse Rechtsstreitigkeiten mit Eigentümern und Nutzern nahmen viele Jahre in Anspruch.

Das Insolvenzverfahren gegen die Firma Vespermann wurde mangels Masse eingestellt. Die Sanierungskosten ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück. Das Land hat die Möglichkeit, ein Zwangsversteigerungsverfahren einzuleiten, um wenigstens einen Teil seiner Kosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro erstattet zu bekommen. Hinzu kommen die Kosten für die bisherigen Maßnahmen, die 1,5 bis 2 Millionen Euro betragen.

Rund 10.000 Tonnen belastetes Erdreich werden ausgetauscht. Der Boden wird, je nach Belastung, biologisch aufbereitet oder auf Deponien verwertet. Ist er zu stark kontaminiert, wird er verbrannt. „Danach wird unbelasteter, natürlicher Boden, ein Sand-Kies-Gemisch, das gut zu verdichten ist, eingefüllt“, sagt Projektleiter Riemann. Bis November sollen die Arbeiten andauern. Danach kann das Grundstück normal genutzt werden. „Selbst Wohnnutzung wäre möglich“, sagt Zitzer. Das Land werde versuchen, seine Kosten geltend zu machen, eine Zwangsversteigerung ist wahrscheinlich.