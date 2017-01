Baugebiet Bieber-Nord: Brache bald Vergangenheit

Erste Arbeiten in dieser Woche

Im Baugebiet Bieber-Nord wurde gestern schon Maß genommen. Die Stadt will die Erschließung in diesem Jahr vorantreiben.

Bieber - „Mit Hochdruck an der Erschließung des Baugebiets Bieber-Nord arbeiten.“ Das hat sich die Stadt Offenbach für das neue Jahr vorgenommen. Es ist allerhöchste Zeit – ab 2018 greift wegen der Einflugschneise die Siedlungsbeschränkung. Von Veronika Schade

Schwierige Eigentumsverhältnisse und Konflikte um die Erschließungskosten gehörten mit zu den Gründen für die jahrzehntelange Verzögerung. Noch ist es ruhig im Bieberer Feld zwischen der Bundesstraße 448 und der S-Bahn-Linie. Das soll sich im Laufe dieser Woche ändern. Es rückt schweres Gerät an, um mit der Rodung der Flächen für Kanal, Leitungen und Straßen zu beginnen. Im Grunde ein historischer Augenblick – denn ob es mit dem Baugebiet Bieber-Nord jemals etwas werden sollte, schien zeitweise fraglich. Das 12,4 Hektar große Wohnentwicklungsgebiet, das Heimat für etwa 2000 Menschen werden soll, steht seit den 90ern in Gespräch und Planung. Die Stadt wünscht sich damals eine privatrechtliche Erschließung, da diese für sie am kostengünstigsten wäre. Dafür ist die Zustimmung aller Grundstücksbesitzer erforderlich, doch die mehr als hundert Eigentümer sind nicht unter einen Hut zu bekommen. Die Rechtsprechung verhindert schließlich, dass eine städtische Gesellschaft als private Erschließerin tätig werden kann. Das Projekt stagniert.

Dabei drängt die Zeit, denn ab 2018 greift wegen der Einflugschneise die Siedlungsbeschränkung: Das heißt, bei einer Dauerbeschallung von mehr als 60 Dezibel dürfen keine neuen Wohnungen errichtet werden – es sei denn, Bautätigkeit hätte nachweislich begonnen. 2012 gründet sich bei einer Versammlung von 20 Grundstückseigentümern die Bürgerinitiative Bieber-Nord. Im selben Jahr kommt es zu einer überraschenden Wende: Die Stadt entschließt sich für ein Konstrukt, das sich öffentlich-rechtliche Teilerschließung nennt. Dabei ermöglicht die Kommune sogenannte Vorausleistungsbescheide oder Ablöseverträge.

Die Eigentümer bezahlen die Erschließung ihres Grundstücks selbst, etwa 80 Euro pro Quadratmeter. Je nach Größe des zu Bauland veredelten Ackers kommen fünf- bis sechsstellige Summen zusammen. Örtliche Banken bieten eigens Kredite zu günstigen Konditionen an, die erst getilgt werden müssen, wenn das Land versilbert ist. Die geschätzten Kosten betragen 15,4 Millionen Euro für Entwässerung, Straßenbau, Wege und Begrünung. Wegen städtischer Haushaltsprobleme und Planungsunsicherheit infolge der Genehmigungspflicht durch das Regierungspräsidium tut sich in den folgenden Jahren wenig. 2014 wird ein Artenschutzgutachten erstellt, infolge dessen 2016 Ausgleichsmaßnahmen wie die Eidechsen-Umsiedlung und Pflanzung neuer Bäume an der Käsmühle umgesetzt werden.

Für 2016 ist der Baubeginn für den hinter der S-Bahn-Trasse geplanten Stauraumkanal vorgesehen. Doch er verzögert sich. „Bei Bodenproben stellte sich heraus, dass teilweise massiver Stein vorhanden ist“, schildert Heidemarie Stiller-Loch von der Bürgerinitiative Bieber-Nord. „Nach unseren Informationen sollte das aber keine negativen Auswirkungen auf das Gesamtvorhaben haben.“

In diesen Wochen stehen Fällungen und die oberflächliche Räumung an. Anschließend sondiert der Kampfmittelräumdienst das Areal auf mögliche Munitionsreste. Danach wird die Räumung der Trasse durch das Ziehen der noch in der Erde verankerten Wurzelstöcke der gefällten Bäume abgeschlossen. Diese Nacharbeiten werden bis etwa Anfang März dauern. Die Ausschreibung für Kanal, Leitungen und Straße erfolgen bis Frühjahr, so dass mit dem Tiefbau laut Stadt im zweiten Quartal 2017 begonnen werden kann. Die Bürgerinitiative ist erfreut, dass sich etwas tut. Und hofft, dass es zu keinen Verzögerungen mehr kommt. „Als Baubeginn für die Häuser wurde uns Sommer 2018 genannt“, sagt Stiller-Loch.