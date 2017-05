Feuerteufel am Werk?

Offenbach - Eine ungewöhnliche Serie von kleineren Flächenbränden hielt am Wochenende die Feuerwehr in Atem. In einigen Fällen muss wohl von Brandstiftung ausgegangen werden. Personen wurden dabei nicht verletzt, die Höhe des Schadens ist unklar.

Am Sonntagabend wurden der Leitstelle um 20.14 Uhr dann Flächenbrände südlich von Tempelsee Höhe in der Verlängerung der Freiligrathstraße gemeldet. Ein weiterer Brand war weiter südlich in Höhe Müllerweg und Mittelschneise ausgebrochen. Es handelte sich um Flächen zwischen 100 und 200 Quadratmetern, die von der Wehr ebenfalls schnell gelöscht werden konnten.

Zuvor, am Nachmittag gegen 16.40 Uhr, waren die Brandschützer zu einem Feuer in einer noch nicht ganz fertiggestellten Tiefgarage auf der Hafeninsel gerufen worden. Dort brannten aus noch nicht geklärten Gründen Baustoffe. Nachdem gelöscht war, wurde die Tiefgarage durch Lüftungsmaßnahmen weitgehend von den Rauchgasen befreit.

Bereits am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr hatten Autofahrer starke Rauchentwicklung entlang der B448 in Höhe der Ausfahrt Waldhof gemeldet. Die daraufhin ausrückende Feuerwehr stellte Bodenfeuer in der Würzburger Straße fest. Die weitere Erkundung ergab, dass das trockene Gras an vier unterschiedlichen Stellen brannte. Die Brände verteilten sich auf Flächen von 30 bis 130 Quadratmeter.

Dichte Rauchwolke über dem Osthafen Zur Fotostrecke

Der Waldbrandzug der Feuerwehr Offenbach und ein weiteres Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim wurden so eingesetzt, dass die Feuer zeitgleich schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnten. „Da wird wohl jemand nachgeholfen haben“, vermutet Dr. Michael Eiblmaier vom Einsatzleitdienst Brandstiftung. Genaueres werde in den nächsten Tagen die Polizei sagen können. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Außerdem musste die Feuerwehr im Kreis Offenbach noch zu zwei weiteren größeren Einsätzen ausrücken: In Dreieich explodierte ein Gasherd und verursachte ein Feuer, in Langen stand ein Wohnhaus in Flammen. (mad)